Nazione sugli errori di domenica: "La Fiorentina non arretra di un millimetro. Joseph Commisso condivide la linea"

Dalle parti del Viola Park non è un mistero che sia stata da tempo rilevata una superficialità da parte della classe arbitrale nella gestione delle gare della Fiorentina

La Fiorentina non arretra di un millimetro: il caso Como resta aperto ed è pronto a trasformarsi in una questione di principio. Il club vuole risposte verificabili, a costo di alzare ancora i toni e rivolgersi alla Figc (cosa che farà) per ottenere gli audio degli arbitri, tuttora indisponibili. La replica della Lega, arrivata martedì, non ha infatti chiarito il mancato intervento del Var sul primo gol lariano né fornito immagini risolutive sul fuorigioco costato il possibile 2-2 a Pongracic. Da qui il comunicato di ieri, tra i più duri degli ultimi anni: controdeduzioni «non soddisfacenti e non esaustive», ha scritto la società, pronta a interpellare tutti gli organismi competenti per fare luce su «situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema».

Una posizione voluta anche da Giuseppe Commisso, che dall’America ha dato mandato ai suoi dirigenti di farsi sentire. Certo, nessuno a Firenze vuole evocare complotti. Eppure dalle parti del Viola Park non è un mistero che sia stata da tempo rilevata una superficialità da parte della classe arbitrale nella gestione delle gare della Fiorentina, avvertita fin dall’inizio della stagione: il dossier parte dalla manata di Hermoso a Mastantuono prima del gol di Malen a Roma e passa dalla rete dalla distanza di Fagioli non convalidata (senza spiegazioni) a Genova.

Poi il Como: il fallo di Milla su Goncalves prima della rete di Liberali e il gol cancellato a Pongracic. Episodi che hanno esaurito la pazienza, come testimoniano anche le proteste del direttore sportivo Paratici, sanzionato complessivamente per 15mila euro dopo i confronti con Doveri col Napoli e con Di Bello domenica. Sul tema è intervenuto anche Alessandro Ferrari, con una battuta che ha fotografato il clima in casa Fiorentina. Alla presentazione della terza edizione del corso di Alta Formazione in Sport Management, al dg è stato chiesto se fosse il caso di mandarci qualche arbitro «distratto». La risposta è stata eloquente: «Le nuove tecnologie sono importanti ma vanno sapute usare e soprattutto devono funzionare».

Intanto è arrivata la designazione per l’Inter: a San Siro arbitrerà il fischietto Mariani di Aprilia, con Fabbri e Santoro che si occuperanno del Var. Una scelta di assoluto spessore, confortata peraltro anche dai precedenti: con Mariani sono infatti arrivate 11 vittorie in 19 direzioni con i viola. Resta del resto il timore che contro la capolista, verso la quale c’è sempre stata una particolare attenzione sugli episodi di campo, possano ripetersi errori in una fase delicatissima della stagione.

Nel frattempo Di Bello, dopo le topiche di domenica, salterà il prossimo turno di campionato mentre Paterna, al Var con il Como, tornerà al monitor prima in Sudtirol-Sampdoria in Serie B e poi in Lecce-Juventus in A.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport