Da amici a rivali Nazione su Paratici e Marotta: "Da amici a rivali, passando per 14 anni di successi e ferite mai rimarginate"

Marotta ebbe a dire di Paratici: "Sono rimasto in buoni rapporti con tutti ad eccezione di Paratici per motivi umani"

Da amici inseparabili a rivali, passando per 14 anni di successi e ferite mai rimarginate. Domenica a San Siro, in occasione di Inter-Fiorentina, andrà in scena anche un’altra partita: quella tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, un tempo super alleati e oggi protagonisti di un rapporto logorato. Ma anche uno scontro di potere, tra chi oggi rappresenta il vertice della dirigenza calcistica italiana e chi, dopo qualche anno lontano dai riflettori, sta cercando di riconquistare un ruolo di primo piano. Marotta, presidente dell’Inter e uomo forte del sistema, contro Paratici, deciso a riportare la Fiorentina (e se stesso) al centro della scena. I due, per la verità, si erano già ritrovati a marzo al Franchi, in un 1-1 segnato dalle proteste nerazzurre per un rigore negato. Un precedente che - anche alla luce delle recenti polemiche viola - potrebbe alzare ancor di più i decibel della tensione.

Tutto è cominciato nel 2004 quando Marotta, allora dirigente della Samp, decise di scommettere su Paratici affidandogli un ruolo nello scouting. Fu l’inizio di un sodalizio familiare: il primo gestiva i rapporti istituzionali, al secondo era chiesto di scovare talenti. Insieme costruirono la Samp di Cassano e Pazzini, che nel 2010 si qualificò alla Champions, e subito dopo - passati entrambi alla Juventus - plasmarono un’autentica macchina da successi: sette scudetti, quattro Coppe Italia, due finali di Champions e tanti campioni acquistati.

Poi però, come nelle storie più belle, qualcosa si ruppe: alcuni retroscena fanno risalire le prime crepe al 2012, tra messaggi inviati per errore e incomprensioni di mercato, ma fu il 2018 a segnare la svolta: l’acquisto di Ronaldo, gestito in prima linea da Paratici, modificò gli equilibri societari e Marotta perse così centralità, finendo poco dopo per lasciare Torino. La frattura divenne evidente quando il dirigente approdò pochi mesi dopo all’Inter e i due finirono per ritrovarsi avversari anche sul mercato. Fu allora (era il 2021) che Marotta ruppe il silenzio: «Sono rimasto in buoni rapporti con tutti ad eccezione di Paratici per motivi umani». Domenica i due saranno di nuovo uno contro l’altro, stavolta anche sul terreno degli equilibri politici del calcio. E chissà se, stavolta, ci sarà spazio per una stretta di mano.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione