Nazione su Goncalves: "Scelta inattesa farlo giocare titolare, l’ex Sporting si è progressivamente spento"

Fino a perdere un paio di palloni sanguinosi, costati carissimo ai viola. La gestione ora è tutta di Vanoli a cominciare dalla sfida di San Siro

La qualità non si discute, l’autonomia sì. Il pomeriggio di Goncalves contro il Como ha confermato pregi e limiti del portoghese, schierato a sorpresa dal primo minuto da Vanoli. Una scelta inattesa, alla luce delle parole pronunciate dal tecnico nella conferenza stampa dell’antivigilia, quando lasciò intendere che il portoghese non fosse ancora al meglio. Eppure l’avvio di gara sembrava dargli ragione con due palloni illuminanti nel giro di un minuto, prima per Njie e poi per Fagioli.

Poi però l’ex Sporting si è progressivamente spento. Meno brillante, sempre più in difficoltà nel sostenere i ritmi partita. Fino a perdere un paio di palloni sanguinosi, costati carissimo ai viola. La gestione ora è tutta di Vanoli a cominciare dalla sfida di San Siro. Lì dove con ogni probabilità ci sarà da rincorrere e da correre indietro. Oggettivamente non il tema tattico per esaltarne le caratteristiche

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione