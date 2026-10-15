Nazione su Fagioli: "Ha saputo conquistare la 10 in Nazionale, ora deve guidare il giovane gruppo viola"

E’ lui l’uomo destinato a mettersi la squadra sulle spalle. Da subito, certo. E quindi già dal match di domenica pomeriggio contro il Como

I risultati da riconquistare (quattro sconfitte nelle prime sei giornate di campionato), il modulo da consolidare (4-2-3-1 o 4-3-3?), gli uomini da recuperare (Atta e Goncalves su tutti). Necessità ed emergenze della Fiorentina che poi, senza dubbio, ha un’altra urgenza da risolvere. Meglio se in tempi brevi: ovvero identificare un leader, un punto di riferimento, che possa mettersi la squadra e la sua crescita. Che possa prendersi responsabilità, non solo a livello tattico, ma anche come uomo-gruppo, uomo-spogliatoio.

E qui la candidatura (forte) di Nicolò Fagioli è chiamata a fare uno step decisivo in questa direzione. Perchè proprio l’ex Juve è uno di quei giocatori con le carte in regola per guidare la Fiorentina e aiutarla in modo concreto verso una risalita che la allontani dalla crisi in cui sembra essere piombata dopo un avvio di stagione tutto in salita. E in gran parte da dimenticare. Fagioli leader del gioco di Vanoli lo è già, per la posizione che occupa in campo, per come detta lui tempi e regia delle manovre. Leader del gioco, delle trame tattiche che, tra l’altro, dettaglio da evidenziare senza se e senza ma, lo ha portato anche a riprendersi la maglia (pesantissima) con il numero 10 nella Nazionale di Mancini.

Le geometrie, le idee e i tempi dettati da Fagioli fanno di lui il centro del gioco viola (e azzurro), ruolo, questo, funzionale anche a trasformarsi in leader della squadra. Quel leader che in questi giorni, in queste ore, possa mettersi tra l’allenatatore e la squadra e interprare al meglio i pensieri, le attenzioni ma anche le paure e l’autostima di ognuno per arrivare a mettere in fila prestazioni e risultati per portare la Fiorentina fuori dalla crisi.

Fagioli, dunque. E’ lui l’uomo destinato a mettersi la squadra sulle spalle. Da subito, certo. E quindi già dal match di domenica pomeriggio contro il Como, dove la personalità del gruppo viola dovrà essere quel valore aggiunto che non si è visto (salvo la trasferta di Venezia e una porzione del match col Napoli) nel corso di questa primissima sezione della stagione. Fagioli, il numero 10 Fagioli, ha personalità e carisma. Fagioli ha saputo rilanciarsi, ripartire e rimettersi in moto dopo le difficoltà (personali) che hanno segnato una parte della sua carriera.

Fagioli può essere (e dovrà esserlo) l’uomo su cui Vanoli deve far appoggiare la responsabilità del riscatto della Fiorentina. In una Fiorentina giovane e costruita su (grandi) giovani, il lavoro del centrocampista rappresenta la chiave giusta per il salto in avanti che ancora non c’è stato.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione