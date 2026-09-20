Nazione su Fagioli: "A fine mercato poteva andare via, oggi è al centro del progetto e convocato in Nazionale"

Il ritorno di Paolo Vanoli ha rimesso Nicolò Fagioli esattamente dove voleva stare: al centro della Fiorentina. Del campo, prima di tutto, ma anche del nuovo progetto tecnico viola.

Il ritorno di Paolo Vanoli ha rimesso Nicolò Fagioli esattamente dove voleva stare: al centro della Fiorentina. Del campo, prima di tutto, ma anche del nuovo progetto tecnico viola. E la convocazione in Nazionale arrivata venerdì completa una risalita che soltanto poche settimane fa appariva tutt’altro che scontata. Oggi contro il Napoli, in una partita che alzerà inevitabilmente il livello delle difficoltà, toccherà ancora a lui prendere per mano la squadra. L’estate di Nicolò era stata infatti piena di interrogativi. Con Grosso poco feeling, centralità persa e perfino la sua permanenza a Firenze era stata messa in discussione nelle ultime settimane di mercato. Il ritorno di Vanoli ha ribaltato ogni scenario. Il tecnico lo conosce bene, sa quali corde toccare e soprattutto gli ha restituito un ruolo preciso: play davanti alla difesa, riferimento al quale affidare il primo pallone e i tempi della manovra.

Un rapporto, quello con Vanoli, che viene da lontano. «Il mister è stato determinante perché già dallo scorso anno mi ha parlato in modo diretto, motivandomi a dimostrare il massimo delle mie potenzialità in ogni allenamento e partita», ha raccontato il centrocampista al sito ufficiale viola. Una fiducia ricambiata e che oggi pesa ancora di più. Perché il nuovo Fagioli non vuole limitarsi alla qualità con il pallone: nelle ultime uscite ha mostrato maggiore applicazione anche nella fase senza palla, particolare tutt’altro che secondario nel calcio richiesto da Vanoli. E adesso è arrivato anche l’azzurro. Quasi due anni dopo l’ultima presenza con l’Italia, datata ottobre 2024, Fagioli è tornato nel giro della Nazionale nel nuovo corso di Roberto Mancini. Un premio e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza per un giocatore che a 25 anni sembra aver ritrovato entusiasmo e consapevolezza dopo mesi complicati. Prima dell’azzurro, però, c’è il viola. E soprattutto c’è il Napoli. «Sappiamo di affrontare una squadra molto forte, piena di campioni e guidata da un grande allenatore, che conosco bene, come Allegri. Servirà la gara perfetta per provare a vincere e dare continuità ai successi ottenuti contro Venezia e Pisa». Sarà uno stress test anche per il centrocampo della Fiorentina e proprio lì Vanoli si affiderà ancora al suo regista. Fagioli sente Firenze molto vicina. «Questa città è speciale, i tifosi, quando dai tutto per la maglia, ti portano in alto, regalandoti emozioni uniche».

È forse questa la fotografia migliore della sua nuova vita viola. In poche settimane è passato dai dubbi sul futuro al ritorno al centro della scena. Oggi contro il Napoli avrà un’altra occasione per dimostrare che quella maglia, e quel centrocampo, sono tornati davvero suoi.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione.