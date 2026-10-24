Disgelo Nazione su Dodò: "Sta risalendo le gerarchie. A Milano è tra le opzioni valutate per la fascia sinistra"

I segnali di disgelo erano già nell’aria: i dieci minuti contro il Genoa, i venti contro il Como; piccoli passi per ricalpestare l’erba e ritrovare il ritmo perduto

Il calcio, a volte, sa essere una macchina del tempo spietata o un palcoscenico di improvvisi ritorni. Per Dodo l’altalena delle ultime settimane ha raccontato una storia fatta di silenzi, tribune ideologiche e un rinnovo di contratto scivolato in uno stallo logorante. Il legame in scadenza nel 2027 e le trattative arenate da mesi rischiavano di trasformare il laterale in un separato in casa, un talento di fatto congelato dalle logiche spietate del calciomercato. Eppure, il campo non aspetta i ’burocrati’, e la vigilia della delicata sfida di San Siro contro l’Inter sembra profilarsi come il momento perfetto per una svolta tecnica ed emotiva.

I segnali di disgelo erano già nell’aria: i dieci minuti contro il Genoa, i venti contro il Como; piccoli passi per ricalpestare l’erba e ritrovare il ritmo perduto. Ma è stata la conferenza stampa di presentazione della gara di Paolo Vanoli a spazzare via i dubbi di una scelta puramente politica o punitiva. Interrogato sull’impiego del brasiliano dal primo minuto, il tecnico ha risposto con disarmante pragmatismo: «Ho sempre detto che è un calciatore della rosa che naturalmente può partire titolare, così come tutti i suoi compagni». Parole lineari, asciutte, che riportano il focus dove deve stare: sul campo e sulle necessità tattiche di una squadra alla ricerca disperata di equilibrio difensivo, dopo aver incassato troppi gol nell’ultimo periodo. Certo, il brasiliano non ha tra le sue caratteristiche più efficaci quella di essere difensivamente un muro, ma in una logica di ’attaccare è la miglior difesa’, anche lui può essere utile. Contro l’Inter potrebbe esserci anche una novità tattica: Dodo è infatti tra le opzioni valutate per la fascia sinistra, dove le alternative non hanno ancora garantito certezze. Una soluzione che permetterebbe a Vanoli di sfruttarne l’esperienza in una partita che richiederà personalità, attenzione e capacità di soffrire. Il tecnico ha avvertito che a Milano servirà «la partita perfetta», consapevole della forza nerazzurra e delle fragilità della sua squadra.

Per Dodo, dunque, San Siro può essere molto più di una semplice tappa di campionato. Può diventare il punto di ripartenza di un’avventura che sembrava essersi inceppata. Resta da capire se il brasiliano saprà trasformare la fiducia del tecnico in una prestazione convincente e, soprattutto, in continuità. Perché il futuro si deciderà anche fuori dal campo, attorno a un tavolo e a un contratto ancora tutto da scrivere. Ma la prima risposta spetta a lui: tornare protagonista con la maglia viola è possibile. E la porta, almeno per ora, è di nuovo aperta.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione