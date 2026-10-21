Nazione su Dodò: "Dopo essere scivolato ai margini del progetto, sta lentamente risalendo le gerarchie"

Il brasiliano ha trovato spazio sia a Genova che domenica contro il Como, sempre a partita in corso e senza avere il tempo di incidere più di tanto

Per uno che fino a pochi mesi fa era abituato a giocarle praticamente tutte, anche una manciata di minuti può assumere un significato particolare. È il caso di Dodo, che dopo essere scivolato ai margini della Fiorentina sta lentamente provando a risalire le gerarchie di Vanoli. Il brasiliano ha trovato spazio sia a Genova che domenica contro il Como, sempre a partita in corso e senza avere il tempo di incidere più di tanto (poco più di mezzora in totale). Due apparizioni che non cambiano la sostanza della sua situazione, ma che almeno interrompono un periodo nel quale il campo lo aveva visto soltanto dalla panchina.

Le gerarchie sulla fascia destra restano chiare. Il titolare è Jimenez e al momento non sembrano esserci particolari dubbi, ma Dodo sta provando a recuperare terreno dopo anche le schermaglie social delle scorse settimane, un po’ con il club e un po’ con alcune testate giornalistiche. Lo fa soprattutto durante la settimana, allenamento dopo allenamento, cercando di convincere Vanoli a concedergli maggiore spazio. Il tecnico ha sempre ribadito che nessuno è escluso dal progetto, ma che per conquistarsi una maglia serve dimostrare di meritarla. Concetto se vogliamo fin troppo banale. Il brasiliano sembra aver recepito il messaggio.

Resta poi la questione contrattuale, inevitabilmente legata al futuro del giocatore. Dodo rimane in scadenza a giugno 2027 e il rinnovo - dopo mesi di trattative senza risultati - è chiaramente improbabile. Gennaio sarà uno snodo importante, l’ultima finestra di mercato nella quale la Fiorentina potrà eventualmente ricavare qualcosa (ormai poco) dalla sua cessione. Altrimenti il rischio concreto sarà quello di perderlo a parametro zero. Per il momento, però, il brasiliano resta a disposizione di Vanoli e cerca di rendersi utile. Per quello che può.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione