Nazione su Brescianini: "Si è riscoperto importante, dopo aver passato un periodo difficile: oggi la riprova"

I numeri raccontano bene la sua situazione. Appena quattro presenze in campionato, 127 minuti complessivi e due sole partite cominciate dal primo minuto

Da ultima scelta nelle gerarchie del centrocampo a possibile titolare contro il Como. La settimana di Marco Brescianini potrebbe chiudersi con una sorpresa, perché Paolo Vanoli sta valutando la possibilità di affidarsi all’ex Atalanta per dare maggiore equilibrio alla Fiorentina. Un’idea che nasce anche dalla brutta prestazione di Genova, dove la squadra viola ha mostrato ancora una volta difficoltà nel tenere le distanze tra i reparti e nel gestire le due fasi di gioco. Vanoli cerca un equilibratore, qualcuno che sappia dare una mano in fase difensiva senza rinunciare ad accompagnare l’azione. E in questo senso Brescianini potrebbe rappresentare una soluzione, nonostante il pochissimo spazio trovato fin qui.

I numeri raccontano bene la sua situazione. Appena quattro presenze in campionato, 127 minuti complessivi e due sole partite cominciate dal primo minuto. L’ultima addirittura con Grosso in panchina. Da quando è tornato Vanoli, Brescianini ha giocato soltanto un minuto a Venezia, oltre all’ora disputata in Coppa Italia contro il Pisa. Praticamente un desaparecido, scivolato in fondo alle rotazioni senza riuscire a invertire la tendenza. Eppure, proprio oggi, potrebbe arrivare l’occasione per rilanciarsi. L’assenza di Atta costringe Vanoli a rivedere qualcosa lì a cavallo di mediana e trequarti. A Genova l’esperimento di Oulai in posizione avanzata non ha prodotto i risultati sperati, mentre la squadra ha sofferto soprattutto nella gestione degli spazi. Da qui la possibilità di affidarsi a un centrocampista meno offensivo, ma capace di garantire maggiore copertura e qualche corsa in più. Brescianini potrebbe inserirsi nel sistema di gioco senza stravolgerlo, offrendo un sostegno importante a Fagioli e Ndour e garantendo presenza anche quando la Fiorentina perderà il pallone.

Del resto, Vanoli conosce bene pregi e difetti dell’ex Atalanta. Non è il giocatore che sposta gli equilibri con una giocata, né quello che fin qui ha garantito gol e inserimenti come qualcuno si aspettava. Ma è un elemento di sostanza, disposto al sacrificio e capace di adattarsi a più ruoli. Non a caso in estate aveva accettato anche di giocare da terzino sinistro, una disponibilità che ha contribuito alla scelta di trattenerlo in rosa, preferendolo a Fabbian. La Fiorentina ha bisogno di ritrovare compattezza, di proteggere meglio la propria difesa e di evitare quelle situazioni di inferiorità numerica che hanno pesato nelle ultime partite. In attesa di capire se a gennaio arriveranno rinforzi in mezzo al campo, Vanoli deve trovare soluzioni con gli uomini a disposizione. E Brescianini potrebbe diventare una risorsa importante. Non gli si chiede di risolvere tutti i problemi della Fiorentina. Ma di aiutarla a essere una squadra più equilibrata, sì.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione