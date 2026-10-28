La curva Nazione: "Stringersi attorno alla Fiorentina in un momento delicato. La Curva chiama a raccolta il popolo viola"

Un abbraccio che contiene anche una richiesta precisa ai calciatori: "Guardatevi intorno prima di giocare. Dovete avere ben chiaro dove siete finiti e per chi correte"

Turarsi il naso, se serve. Ma alzare la voce, tutti insieme, per una notte. Firenze ha scelto di stringersi attorno alla Fiorentina in un momento delicato e in occasione della gara contro l’Atalanta il Franchi dovrà diventare il luogo della riscossa definitiva. In realtà la prevendita, per ora, non decolla: sono circa 19mila i biglietti venduti. Un motivo in più perché la chiamata a raccolta trovi risposta.

Lo ha chiesto la Curva Fiesole, che in una nota ha chiamato a raccolta il popolo viola. Una fiducia a tempo, concessa a una squadra in evidente difficoltà che tuttavia, anche nelle sconfitte più recenti, ha mostrato di voler lottare: «È il secondo anno consecutivo in cui le cose non girano e il momento si fa pesante. Firenze però non è una piazza che affonda nelle difficoltà». Da qui l’invito a «fare fronte comune e chiamare a raccolta ogni fiorentino». Il malumore resta ma contro la Dea la priorità diventerà spingere il pallone dentro la porta avversaria anche dagli spalti. Una linea che in questi giorni anche la società ha chiesto di sostenere. Il segnale sarà affidato a migliaia di bandierine in edizione speciale per il centenario: all’ingresso di ogni settore i ragazzi della Curva le distribuiranno con un contributo di cinque euro: le bandierine andranno alzate all’inno, accompagnando l’ingresso delle squadre per trasformare «curva, Maratona e tribuna in una bolgia unica e compatta».

Un abbraccio che contiene anche una richiesta precisa ai calciatori: «Guardatevi intorno prima di giocare. Dovete avere ben chiaro dove siete finiti e per chi correte. Perché cento anni di storia meritano rispetto, cattiveria e gente che esce dal campo senza fiato». Non è un assegno in bianco ma un ultimatum: i giocatori, del resto, erano già finiti nell’occhio del ciclone in questa prima parte di campionato, tra i fischi dopo Frosinone e Torino e il confronto schietto (e privato) prima del Napoli. Un faccia a faccia che sembrava aver rasserenato gli animi, visto che dopo l’1-1 con gli azzurri dalla curva si era alzato il coro: «Vi vogliamo così». I nuovi ko hanno riaperto le ferite eppure non è ancora arrivato il momento dei processi. Fino ad allora, sarà sostegno incondizionato: «Giovedì facciamo diventare il Franchi un inferno», l’ultimo monito del tifo organizzato.

La Fiorentina, dal canto suo, ha voluto ringraziare i tifosi per la presa di posizione: «Grazie alla Curva Fiesole per le parole di amore, appartenenza e responsabilità verso tutta la famiglia viola. L’Appello della Curva è anche il nostro: riempiamo il Franchi, facciamo sentire alla squadra la forza di tutta Firenze. Uniti sugli spalti, uniti in campo, uniti per la maglia».

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione