Questi dovevano essere i giorni del rinnovo di Federico Chiesa con la Fiorentina ed invece… il calciomercato nonostante l’emergenza Coronavirus non si ferma. Al posto di appuntamenti dal vivo si passa agli scambi di mail e ad i collegamenti via Skype, molto utilizzate le call conference. Il rinnovo di Chiesa potrebbe arrivare proprio così, in un incontro online. Lo riporta La Nazione.