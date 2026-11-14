L'analisi Nazione si interroga: "Che fare con Parisi? Schierarlo terzino o considerarlo un esterno d'attacco?"

L'anno scorso fu proprio Vanoli a considerarlo valido come esterno offensivo. Rientrerà in quel ruolo o tornerà a fare il terzino nella difesa a quattro?

Il recupero di Fabiano Parisi non rappresenta soltanto una boccata d'ossigeno per l'infermeria di Paolo Vanoli, ma apre scenari importanti anche in ottica futura, condizionando direttamente le strategie della Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Come evidenziato da La Nazione, il pieno rientro del laterale costringerà l'area tecnica a riflettere con attenzione sul futuro della corsia mancina.

Nella passata stagione, Parisi aveva messo in mostra una notevole flessibilità, interpretando all'occorrenza un ruolo più avanzato e trasformandosi in un prezioso jolly per lo sviluppo della manovra. Da qui nasce il bivio strategico per la società: investire su un nuovo terzino puro per liberare definitivamente l'esterno ed esaltarne le doti di spinta offensiva, oppure confermarlo stabilmente nel pacchetto arretrato come interprete della linea a quattro.

Prima di qualsiasi mossa ufficiale nella sessione invernale, la priorità sarà valutare la risposta del campo dopo il lungo stop. La condizione fisica e la continuità di rendimento che Parisi riuscirà a garantire saranno infatti il vero ago della bilancia per orientare le scelte del club.