Qui Viola Park Nazione: "Si conferma il 4-3-3 visto a Reggio Emilia. Njie e Mastantuono le chiavi tattiche della gara"

Vanoli riparte dal 4-3-3 di Reggio Emilia, puntando ancora su Njie e Mastantuono. Per Gonçalves si profila un'altra partenza dalla panchina, nonostante le buone risposte offerte

L a Fiorentina sale di giri. Con la super sfida alla Juventus all’orizzonte, Vanoli ha infatti deciso di spingere sull’acceleratore, con l’obiettivo di preparare una squadra chiamata a dare continuità alla vittoria di Reggio Emilia. L’allenamento di ieri ha però confermato che dall’infermeria arriveranno ben pochi aiuti: Arthur Atta viaggia verso un altro forfait mentre per Luca Ranieri resta aperto un piccolo spiraglio. Sarà la rifinitura di oggi, in programma dopo la conferenza del tecnico fissata alle 12.30, a sciogliere il dubbio sul centrale. Il classe ‘99 ha svolto solo una parte del lavoro con i compagni: un passo avanti che alimenta il tentativo di recuperarlo per domani senza però offrire ancora garanzie sufficienti per la sua convocazione (Ranieri non gioca ormai dallo scorso 10 ottobre a Genova).

Vanoli aspetterà le risposte dell’ultima seduta prima di decidere se riportarlo tra i disponibili. Una possibilità da verificare fino in fondo, anche perché il reparto arretrato continua a fare i conti con svariate assenze e poter contare su un’alternativa in più sarebbe un valore aggiunto nella gestione della gara.

Diverso il discorso per Atta, rimasto ancora a parte: il centrocampista ha proseguito il proprio percorso individuale che da qualche giorno si è trasferito sul campo dopo la lunga fase di recupero trascorsa in palestra nelle settimane scorse. Un progresso concreto eppure non ancora sufficiente per guadagnarsi una chiamata. Salvo sorprese, dunque, quella con i bianconeri sarà la sesta partita consecutiva saltata: un’assenza che continua a limitare le possibilità di scelta in mezzo al campo. Lavoro separato anche per Marin Pongracic e Fabiano Parisi, per i quali i tempi restano più lunghi: il croato punta a tornare in campo entro fine mese mentre per il terzino dicembre potrebbe essere il momento giusto per riprendere intanto ad allenarsi con il gruppo.

Sul piano tattico, Vanoli sembra intenzionato intanto a insistere sul 4-3-3, confermando per la terza gara di fila l’impianto (e l’undici di partenza) scelto contro Atalanta e Sassuolo. Il successo di Reggio ha dato una spinta, ora serve dare un seguito nella sfida più importante dell’anno.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione