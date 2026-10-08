Nazione: "Sarà il campo a dire quanto e se la squadra viola è cresciuta. Dopo Marassi arriverà il Como al Franchi"

Fin qui Vanoli ha dovuto ricostruire dopo il pessimo avvio con Grosso. Ha restituito fiducia, compattezza e qualche certezza, poi ha sfruttato la sosta quasi come una seconda preparazione

Si riparte. Adesso davvero. La lunga sosta è servita a Paolo Vanoli per mettere benzina nelle gambe, lavorare sui principi tattici e provare a modellare una Fiorentina sempre più vicina alle proprie idee. Ma gli allenamenti, le doppie sedute e gli esperimenti al Viola Park da sabato saranno un ricordo. Sarà il campo a dire quanto e se la squadra viola è cresciuta. E il primo esame è subito di quelli delicati. Il Genoa è in difficoltà, con De Rossi sulla graticola e proprio per questo ancora più bisognoso di punti. Genova sarà però soltanto l’inizio. Perché da una sosta all’altra (quella di metà novembre) la Fiorentina percorrerà un pezzo di strada che potrà restituire una dimensione precisa a una squadra ancora tutta da scoprire.

Dopo Marassi arriverà il Como al Franchi, quindi l’Inter a San Siro. Poi il turno infrasettimanale con l’Atalanta, la trasferta col Sassuolo e, l’8 novembre, la Juventus a Firenze prima del nuovo stop. Un percorso non banale. Dentro al quale ci sono avversarie costruite per stare in alto, trasferte complicate e appuntamenti nei quali la Fiorentina misurerà se stessa e la propria crescita. Fin qui Vanoli ha dovuto ricostruire dopo il pessimo avvio con Grosso. Ha restituito fiducia, compattezza e qualche certezza, poi ha sfruttato la sosta quasi come una seconda preparazione. Adesso arriva la parte più interessante. Forse la più bella: dimostrare in campo di essere diventati una squadra di livello. Senza fare tabelle, perché sarebbe prematuro.

La Fiorentina ha appena cominciato un percorso nuovo e rimane una squadra giovane, con tanti giocatori ancora da inserire completamente. Ma proprio questo mese servirà a capire quanto velocemente possa alzare l’asticella. Genoa e Sassuolo sono trasferte nelle quali servirà personalità, Como, Inter, Atalanta e Juventus rappresenteranno test di livello superiore. È in partite così che si misurano crescita e ambizioni. Vanoli, parlando di Europa, ha scelto una formula precisa: zero pressioni ma neanche limiti. Ed è probabilmente la foto migliore in questo momento. Nessuna promessa e nessun traguardo sbandierato, ma neppure la voglia di accontentarsi. Da Marassi comincia la vera stagione della Fiorentina. E nessuno oggi sa dove potrà arrivare.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione