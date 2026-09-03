Nazione: "Saltato Sottil al Watford, ma i mercati ancora aperti potrebbero essere un'opportunità"
Sottil potrebbe ancora uscire dalla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2026 09:34
Il gong è suonato, ma non per tutti. La Fiorentina non può acquistare giocatori sotto contratto, ma il lavoro sulle uscite può ancora regalare opportunità. Diversi mercati, infatti, resteranno aperti e potrebbero diventare una soluzione soprattutto per sistemare Sottil dopo il naufragio dell'operazione col Watford. Occhio, comunque agli svincolati. Lo riporta La Nazione.