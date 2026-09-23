Nazione: "Riposo terminato, la Fiorentina torna ad allenarsi. Il piano di Vanoli è recuperare chi non è in condizione"

Occhi puntati, dunque, su Arthur Atta e Pedro Goncalves, due dei giocatori tecnicamente più importanti della rosa ma fin qui impiegati senza continuità.

Il riposo è finito, adesso comincia la vera rincorsa. Dopo i due giorni di relax concessi da Vanoli in seguito al pareggio col Napoli, la Fiorentina tornerà ad allenarsi oggi al Viola Park con una doppia seduta, la prima al mattino, l’altra nel pomeriggio. Davanti ai viola si apre una sosta di quasi tre settimane, preziosa per ricaricare le batterie ma soprattutto per riportare allo stesso livello chi, in questo avvio di stagione, ha mostrato una condizione lontana dal livello ottimale.

Occhi puntati, dunque, su Arthur Atta e Pedro Goncalves, due dei giocatori tecnicamente più importanti della rosa ma fin qui impiegati senza continuità e ancora alla ricerca della loro versione migliore. Vanoli lo ha ribadito dopo la sfida con gli azzurri: entrambi vantano qualità capaci di spostare gli equilibri, ma devono ritrovare ritmo.

Senza l’assillo delle partite, il tecnico potrà così dedicare loro un lavoro mirato per inserirli meglio nei suoi meccanismi. La pausa pertanto diventerà per molti elementi una seconda preparazione: alla ripresa Atta e Goncalves dovranno essere due armi in più per una Fiorentina chiamata a dare continuità ai segnali di crescita mostrati col Napoli.

Lo scrive questa mattina La Nazione