La Primavera Nazione: "Ricomincia la Youth League. I ragazzi di Andreazzoli scendernno in campo oggi alle 14.30 al Viola Park"

Un’occasione da non sprecare, specie dopo l’eliminazione dello scorso anno contro il Legia Varsavia. Stavolta la Fiorentina vuole scrivere un’altra storia

L’Europa chiama, la Fiorentina Primavera è pronta a rispondere. Dopo aver ritrovato il sorriso in campionato (dove ora la zona play off è distante appena 2 punti) i ragazzi di Andreazzoli si preparano a riaprire il capitolo Youth League, con un obiettivo preciso: cancellare la delusione di un anno fa e continuare a sognare oltreconfine. Oggi, alle 14.30, allo stadio Curva Fiesole del Viola Park arriveranno i bulgari del Septemvri Sofia per l’andata del secondo turno del percorso riservato ai campioni nazionali (lo scudetto conquistato nella scorsa stagione ha infatti regalato ai viola la seconda partecipazione consecutiva alla competizione).

Un’occasione da non sprecare, specie dopo l’eliminazione dello scorso anno contro il Legia Varsavia. Stavolta la Fiorentina vuole scrivere un’altra storia, facendo leva anche sul momento positivo attraversato dalla squadra: le due vittorie consecutive in campionato, ultima il convincente 4-2 al Milan, hanno restituito fiducia e slancio a un gruppo chiamato ora a misurarsi sul palcoscenico internazionale. Il primo passo però sarà fondamentale in vista del ritorno, fissato per il 4 novembre a Sofia alle 12.30. Appuntamento oggi al Viola Park, con diretta sul sito della Fiorentina.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione