Nazione: “Rebus Amrabat, quattro big europee su di lui ma la Fiorentina chiede almeno 30 milioni”

Amrabat, il marocchino ha lasciato intendere almeno interpretando il suo saluto di essere in partenza. Il Barcellona, come noto, è destinazione credibile e gradita, anche se il club Catanzaro in questo momento deve fare i conti con una situazione di cassa non floridissima. I viola per meno di 30 milioni non si mettono al tavolo. L’Atletico Madrid è tornato a farsi vivo con l’entourage, così come il Bayern Monaco che di recente non ha fatto mistero di essere un estimatore di Amrabat. Come il Tottenham. Lo scrive La Nazione.

