Infortunati Nazione rassicura: "Brivido per Njie ma tutto ok, l'esterno ha i margini per esserci lunedì a Monza"

A Firenze la botta rimediata in Polonia non ha fatto scattare l'allarme: la Fiorentina si è infatti messa subito in contatto con l'ex Torino

La prima da titolare con la Svezia, il pallone che ha acceso l'azione del pari e poi quella mano dietro la coscia. La serata di Alieu Njie, cominciata con l'emozione del debutto in Nazionale maggiore, si è chiusa con un cambio chiesto a 20' dalla fine. A Firenze, però, la botta rimediata in Polonia non ha fatto scattare l'allarme: la Fiorentina si è infatti messa subito in contatto con l'ex Torino, rientrato ieri in città e da oggi a disposizione dello staff medico al Viola Park, ricevendo rassicurazioni. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, senza che al momento siano previsti esami specifici.

La sensazione è che l'esterno si sia fermato in tempo e che ci siano margini per averlo lunedì a Monza. Il posticipo, peraltro, lascerà a Vanoli un giorno in più per valutarlo: «Ho preso una botta alla coscia. Ho provato a continuare a correre ma non ha funzionato, quindi era meglio non correre rischi e sono uscito. Spero che passi tutto prima della prossima partita con la Fiorentina» ha spiegato Njie dopo l'1-1 di Nations League. Prima di uscire, il viola aveva avviato l'azione del pareggio svedese servendo Viktor Gyökeres, autore dell'assist per Hugo Larsson: «Sono rimasto scioccato nel giocare con Gyökeres», ha raccontato l'esterno, ancora incredulo per un esordio che il ct Potter gli ha concesso: «È stata una sensazione incredibile». Intanto Vanoli conta di allungare la lista dei convocati a centrocampo in vista del prossimo turno di campionato: Cher Ndour e Arthur Atta hanno infatti svolto anche ieri mattina una parte della seduta con il resto del gruppo e per entrambi filtra un discreto ottimismo in vista della trasferta in Brianza. Ndour, che aveva lasciato il ritiro dell'Under-21 per un problema alla caviglia, ha peraltro anche la concreta possibilità di partire dall'inizio. Per il francese, fuori da sei gare, il primo traguardo è invece quello di tornare tra i convocati. Ancora a parte, infine, Marin Pongracic e Fabiano Parisi.

Lo scrive stamattina la Nazione