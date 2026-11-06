Nazione: "Ranieri e Atta lavorano ancora a parte, non ci saranno. Ballottaggio Fagioli-Oulai per il ruolo di play"

Ranieri e Atta non recuperano per la Juventus e restano ai box. A centrocampo Vanoli deve sciogliere il dubbio tra Fagioli e Oulai per la regia

È ripreso ieri mattina il lavoro sul campo della Fiorentina in vista della sfida di domenica contro la Juventus, l’ultima prima della sosta di campionato (i viola torneranno poi in campo lunedì 23 novembre nello scontro diretto con il Monza in Brianza). Dopo le 24 ore di libertà concesse da Vanoli alla sua squadra, De Gea e soci hanno ricominciato a lavorare sulla tattica anche se, rispetto a quanto visto nelle ultime tre uscite, non dovrebbe cambiare molto.

D’altra parte sul fronte degli acciaccati non sono arrivate notizie diverse da quelle di settimana scorsa: anche ieri infatti sia Luca Ranieri che Arthur Atta hanno proseguito nel loro percorso di recupero individuale sul campo e ad oggi non sembrano pronti per potersi guadagnare una convocazione per la sfida con i bianconeri. La speranza del tecnico (che dovrebbe parlare domani pomeriggio in conferenza stampa) è però l’ultima a morire e dunque fin tanto che i due non alzeranno bandiera bianca il comparto medico proverà a far di tutto per mettere a disposizione il centrale e la mezzala per la gara contro la Vecchia Signora. Scontato il forfait di Pongracic, destinato a tornare solo a fine mese.

Per il resto, rispetto alla trasferta di Reggio, non sono annunciati cambi sostanziali nell’undici di partenza: il modulo di riferimento resterà il 4-3-3 con il dubbio su chi tra Fagioli e Oulai ricoprirà il ruolo di play: ad ora favorito l’italiano.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione