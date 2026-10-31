Tifosi Nazione: "Pronta una nuova spedizione al Mapei Stadium di Reggio Emilia. In migliaia per i tre punti"

Esodo viola al Mapei Stadium: la risposta dei tifosi non si fa attendere per sostenere la squadra in un passaggio chiave della stagione

Un’altra spedizione a Reggio Emilia. La Fiorentina non sarà sola neppure stavolta, con il popolo viola pronto a mettersi in viaggio nella giornata di lunedì per sostenere la squadra di Paolo Vanoli. I numeri sono ancora da definire, ma la previsione è quella di superare abbondantemente il migliaio di presenze, con la possibilità di avvicinarsi a quota duemila.

Una trasferta tutto sommato comoda, che da sempre richiama tanti sostenitori gigliati al Mapei Stadium. Impossibile, però, non tornare con la memoria a quanto accadde lo scorso 6 dicembre. Anche allora Firenze si mobilitò in massa, con circa 4.000 tifosi al seguito della squadra. Doveva essere la partita della svolta (faceva seguito al famoso ’patto del megafono’ di Bergamo), l’occasione per cominciare a risalire dopo un avvio di stagione disastroso. Finì invece con una pesante sconfitta per 3-1, accompagnata dalla contestazione di un settore ospiti che aveva sostenuto la Fiorentina per tutta la gara.

Una giornata rimasta impressa anche per il litigio sul dischetto tra Mandragora e Kean, entrambi intenzionati a calciare il rigore del momentaneo vantaggio. Segnò il centrocampista, ma quell’episodio raccontò meglio di tanti altri le difficoltà di uno spogliatoio che non riusciva a trovare compattezza. Poi la rimonta del Sassuolo e la delusione dei tifosi, arrivati in Emilia con ben altre aspettative. A distanza di quasi undici mesi, la Fiorentina si ritrova ancora a cercare risposte importanti. Ma il sostegno della sua gente non è mai venuto meno.

Lo si è visto anche contro l’Atalanta, con la Fiesole che non ha mai smesso di incitare la squadra durante la partita, salvo poi rimanere piuttosto fredda al momento del saluto finale. Avanti dunque con il solito mood delle ultime settimane. Turarsi il naso e incitare, sperando di ottenere il prima possibile risposte da tre punti da parte dei calciatori in campo.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione