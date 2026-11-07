Il protagonista Nazione: "Prestazioni in crescita per l'ex juventino Joao Mario. Ma il riscatto è alto, 9.5 milioni"

Joao Mario convince nelle ultime uscite: gol contro l'Atalanta e prestazione positiva a Reggio Emilia. La Fiorentina sorride, ma il riscatto da 9,5 milioni resta un ostacol

Joao Mario si è ripreso la Fiorentina. E adesso aspetta la Juventus, che in estate ha deciso di lasciarlo partire dopo una stagione (a metà col Bologna) senza grandi soddisfazioni. Il portoghese è arrivato a Firenze in prestito oneroso da 1,8 milioni, con diritto di riscatto fissato a 9,5. Un investimento sul quale i viola dovranno decidere a fine stagione.

L’inizio era stato incoraggiante, poi con l’arrivo di Vanoli è finito ai margini. Una sola partita in coppa contro il Pisa, tante panchine e la sensazione di essere scivolato indietro nelle gerarchie, scavalcato a destra anche da Dodo. Joao però non ha mai smesso di lavorare. Serietà e dedizione quotidiana hanno convinto il tecnico a concedergli un’altra possibilità, sfruttando anche l’assenza di un vero padrone sulla corsia sinistra.

Prima la buona prova con l’Atalanta, impreziosita dal gol del pareggio, poi la conferma a Reggio Emilia contro il Sassuolo (dove ha sofferto un po’ di più). Due partite consecutive da titolare che hanno cambiato la sua posizione nelle scelte di Vanoli. E domani sera arriverà la terza, proprio contro la Juventus. Un appuntamento particolare per il portoghese, che vuole dimostrare ai bianconeri di aver sbagliato valutazione sul suo conto. Ma soprattutto convincere la Fiorentina che quei 9,5 milioni per riscattarlo possono essere spesi bene.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione