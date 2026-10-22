Nazione: "Poco importa il modulo, questa squadra ha bisogno di non abbassarsi ed di alzare il baricentro"

La prima soluzione è accorciare in avanti in maniera coordinata. La seconda riguarda la gestione delle transizioni

Il laboratorio tattico di Paolo Vanoli vive in un costante stato di oscillazione. Al centro del dibattito ci sono due sistemi di gioco, 4-3-3 e 4-2-3-1, che sulla carta sembrano simili, ma che in campo interpretano due modi differenti di abitare lo spazio. Ma c’è un dogma a cui questa squadra non può rinunciare, dettato dal Dna stesso degli interpreti: la necessità di non abbassare il raggio d’azione di venti metri. Bensì di alzare il baricentro.

Il modulo viene dopo le distanze. Il 4-3-3 può offrire un riferimento più solido in mezzo, con un centrocampista in più chiamato a schermare le linee di passaggio, sostenere la pressione e accompagnare l’azione. Il 4-2-3-1, invece, garantisce una presenza più definita tra le linee e può valorizzare la qualità del trequartista, ma rischia di isolare i due mediani se gli esterni non partecipano alla fase di non possesso. Non esiste, dunque, un sistema che risolva il problema: conta come viene interpretato. Le recenti prove di una mediana a tre vanno lette anche in questa direzione.

La prima soluzione è accorciare in avanti in maniera coordinata. Quando la punta orienta la costruzione avversaria su un lato, il trequartista o la mezzala devono chiudere la linea interna, mentre l’esterno attacca il portatore e il terzino sale a sostegno. Dietro, i centrali devono accompagnare l’azione e non restare ancorati all’area.

La seconda riguarda la gestione delle transizioni. Per sostenere un baricentro alto servono coperture preventive, non corse disperate all’indietro. Quando la Fiorentina attacca, almeno due o tre giocatori devono essere già nelle condizioni di proteggere e contrastare. Anche i cursori non possono spingere insieme senza protezione. Un centrocampo più equilibrato, con un mediano che protegga e una mezzala pronta ad accorciare, può fare la differenza. E si va in questa direzione, con Brescianini preferito ancora a Oulai.

La Fiorentina non deve rinunciare alla propria vocazione offensiva, ma darle una struttura. Il baricentro alto non è un rischio in sé: lo diventa quando la squadra non si muove come un unico blocco. Prima ancora di discutere di moduli, servono riferimenti condivisi, distanze corte e responsabilità precise. Perché attaccare per difendersi è possibile, a patto che tutti sappiano quando avanzare, chi copre e dove ricominciare a correre insieme.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione