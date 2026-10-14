Nazione pessimista sul caso Atta: "Slitta il rientro del centrocampista, rischia un mese di stop"

Se il fastidio all’addome dovesse persistere, non è escluso che il ritorno della mezzala possa slittare oltre la sosta di metà novembre

Il calendario corre ma Arthur Atta, per adesso, resta ancora ai margini. Anche lunedì, nel giorno libero della squadra dopo la sconfitta di Genova, il francese ha proseguito il suo lavoro individualizzato, seguendo lo stesso programma pure ieri quando la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi al Viola Park. Un segnale poco confortante in vista della sfida con il Como di domenica prossima, specie perché sul suo rientro continua a mancare una scadenza.

A fermarlo, come ormai noto, è un «sovraccarico funzionale all’addome» reso noto dal club alla vigilia della trasferta di Marassi. Un problema che lo accompagna da tempo e che nemmeno la lunga sosta ha consentito di risolvere. Del resto, i fastidi hanno condizionato la sua gestione fin dall’arrivo a Firenze: soltanto nella sfida di Serie A contro il Frosinone Atta era riuscito a completare i novanta minuti. Prima dello stop al Ferraris, aveva saltato anche il Pisa e l’amichevole con il Signa, assenze spiegate allora dalla società viola con la volontà di fargli ritrovare la condizione migliore.

Adesso sarà l’evoluzione del disturbo a decidere i tempi: Vanoli spera di recuperare Atta durante il ciclo di ferro che attende i viola (dopo i lariani, la Fiorentina affronterà Inter e Atalanta) ma ogni previsione ad oggi è azzardata. Se il fastidio all’addome dovesse persistere, non è escluso che il ritorno della mezzala possa slittare oltre la sosta di metà novembre. Un’ipotesi, non una data fissata, che dà la misura dell’incertezza.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione