Il protagonista Nazione: "Per Fagioli la partita di domenica è decisiva. Deve dimostrare di riprendersi il futuro della Fiorentina"

Dopo il calo delle ultime prestazioni, Fagioli è chiamato a una prova di personalità contro la Juventus: deve ritrovare leadership e continuità per confermarsi al centro del progetto viola

C ’è un’immagine recente che fotografa alla perfezione l’assoluta eccezionalità tecnica, ma anche la profonda complessità emotiva, che circondano Nicolò Fagioli: la maglia azzurra numero 10 indossata a ottobre nella sfida contro la Francia allo Stade de France. Un’investitura pesantissima, ereditata per una notte, che sembrava aver definitivamente sancito la chiusura del cerchio. Dalla dolorosa squalifica per il caso scommesse fino alla rinascita calcistica, il talento piacentino classe 2001 pareva aver finalmente ritrovato il proprio baricentro. Eppure, il calcio non concede pause narrative e la realtà quotidiana del campionato, col viola addosso, mette il regista davanti a un nuovo, delicatissimo esame di maturità.

Le ultime due gare hanno fatto risuonare più di un campanello d’allarme. Prima la partita contro l’Atalanta, nella quale Vanoli lo ha lasciato nello spogliatoio al metà partita, poi la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo, dove Fagioli è scivolato in un’altra prestazione negativa, macchiata dalla palla persa che ha favorito la ripartenza neroverde e il vantaggio di Laurienté. Due segnali ravvicinati che hanno alimentato interrogativi sul suo stato di forma e sulla sua capacità di incidere.

Le recenti prestazioni del 44 viola, come detto, hanno subito un rallentamento, culminato in alcune opacità strutturali nei match più fisici. Il dinamismo del calcio moderno richiede a chi è nel suo ruolo una costante presenza anche in fase di non possesso, aspetto di interdizione su cui lo stesso Nicolò ha ammesso di dover lavorare duramente per completare la propria evoluzione.

A complicare il quadro sportivo si sono aggiunte, immancabili, le pressioni esterne. Le cronache extra-campo hanno recentemente riacceso i riflettori su di lui a causa di un presunto ricatto da 40mila euro legato al passato, una vicenda in cui Fagioli all’epoca con la Juve,, figura come parte lesa ma che inevitabilmente rischia di drenare preziose energie mentali. Il confine tra la critica tecnica e il processo alle intenzioni si è fatto sottile, spingendo Vanoli a fare da scudo; lo ha protetto, ribadendo la totale fiducia nelle sue qualità mentali e atletiche.

Nicolò è davanti a un bivio: lasciarsi condizionare dagli errori recenti oppure utilizzarli come punto di partenza per riprendersi la squadra. Perché il salto di qualità che gli viene chiesto passa soprattutto da qui: non essere solo un giocatore di qualità, ma diventare un giocatore capace di fare la differenza anche quando le cose si complicano. E la Juve arriva al momento giusto.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione