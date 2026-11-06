L'analisi Nazione: "Pellegrino ha già segnato alla Juve, vuole ripetersi. Pedro cerca continuità per incidere"

Pellegrino ritrova la Juventus, già colpita in passato, e cerca il bis. Pedro Gonçalves vuole continuità, ma Vanoli potrebbe ancora lasciarlo fuori dall’undici titolare

La Juventus sembra arrivare proprio al momento giusto. Almeno per Mateo Pellegrino e Pedro Gonçalves, che dal successo di Reggio Emilia hanno riportato a Firenze un gol e un quarto d’ora di calcio da applausi, ma cercano ancora una domenica capace di cambiare il senso del loro avvio in viola. E il calendario offre l’occasione migliore: la partita che Firenze vuole vincere più di ogni altra, anche in una stagione balorda come questa.

L’argentino partirà titolare, il portoghese dovrebbe trovare spazio nella ripresa eppure Vanoli chiederà a entrambi di dare seguito ai segnali del Mapei: servono punti per risalire e risposte da chi può spostare gli equilibri. Pellegrino ha un traguardo vicino: il quinto gol in maglia viola. Dopo il quarto centro firmato contro il Sassuolo, segnare domenica gli permetterebbe di raggiungere il bottino raccolto un anno fa a Parma allo stesso punto della stagione, quando aveva realizzato due reti in campionato e tre in Coppa Italia. Soprattutto, però, Mateo sa già cosa significa battere la Juventus: il 23 aprile 2025, al primo incrocio con i bianconeri, decise la partita del Tardini con un colpo di testa su cross da sinistra. Un pezzo forte del repertorio che Firenze aspetta ancora di vedere. In tribuna, quel giorno, c’era Crespo: l’idolo del quale da bambino guardava i video. Un motivo in più per ricordare quel pomeriggio.

Ora l’obiettivo è ripetersi, con una maglia diversa e davanti a un pubblico che a certi gol assegna un peso speciale. Lo insegna anche la storia dei grandi centravanti passati da Firenze: Batistuta segnò alla Juventus nella sua prima stagione viola, nel 1991/92, Toni lo imitò nel 2005/06 e Gilardino nel campionato 2008/09. A Pellegrino serve trovare continuità e ritmo per incidere e farsi apprezzare: il gol di Reggio ha rimesso in moto il suo campionato, quello alla Juve potrebbe invece definitivamente accelerarlo.

Per Goncalves il compito è invece rompere un’abitudine: nei tre precedenti con lo Sporting, tra Champions ed Europa League, non ha mai vinto né prodotto gol o assist. Un bilancio insolito per un signore che in carriera conta 114 reti e 79 passaggi decisivi. Al Mapei gli sono bastati meno di quindici minuti per mostrare le sue qualità: letture rapide e palloni giocati con precisione. E una notevole dimostrazione di talento cristallino. La Fiorentina aspetta che diventino un contributo più frequente.

Domenica Pedro avrà probabilmente meno tempo di Mateo per incidere, ma una partita così può decidersi anche con una sola giocata. E lui ha tutti i mezzi per trovarla e per tornare a essere protagonista dopo un inizio che lo ha visto faticare più del previsto, alla riceca di una condizione ottimale.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione