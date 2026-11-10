Il protagonista Nazione parla chiaro: "Oulai ha il seme del campione, deve solo farlo sbocciare. Vietato accontentarsi"

Oulai abbina rapidità e visione di gioco, ma deve correggere irruenza e nervosismo. Il talento non manca e il potenziale per diventare un campione è notevole

Inao, come ha voluto farsi scrivere sulla sua maglia viola, è un classe 2006. Un ragazzino. O meglio uno di quei giovani che Fabio Paratici ha voluto (a tutti i costi) nell’allestire questa sua Fiorentina, dove il tasso di gioventù è elevatissimo, e che – questo il Paratici-pensiero – è da aspettare. Da far crescere, maturare e poi destinata a diventare bella e magari qualcosa si più. Ovvero vincente.

Inao, ovvero Oulai, dopo la prestazione, da titolare, con la Juventus è così diventato in qualche modo una sorta di manifesto definitivo della giovane Fiorentina. Ovviamente con tanti pro e qualche contro, che raccontano un calciatore che si porta dentro margini di crescita e quindi miglioramento, enormi.

Così il viaggio nel mondo di Oulai serve per raccontare quei punti su cui il talento arrivato dal Trabzonspor ha già mandato messaggi da campione e quelli dove invece lui (magari con l’aiuto di Vanoli) è chiamato a correggersi con l’obiettivo di prendersi senza se e senza ma, il marchio di campione

I punti a favore di Oulai. Centrocampista veloce, rapido e con un’agilità nel muoversi anche negli spazi più stretti, nel match contro la Juve, l’ivoriano ha saputo dettare tempi e mettersi al centro del gioco viola con una superiorità quasi sempre netta rispetto anche ai big della squadra avversaria. Oulai lotta, riconquista palloni, li smista, costruisce ma sa anche essere muscolare e tonico nella fase di interdizione. Non ha paura (e questo concetto poi lo ritroveremo anche tra le cose su cui dovrà correggersi) e quando il gioco si fa duro, quel ragazzino non tira mai la gamba indietro. Anzi.

Punto numero due: Oulai è un diamante grezzo. Tutto da lavorare, da affinare, ma appunto un diamante. E qui ecco l’applauso alla sua visione di gioco che di tanto in tanto lo aiuta a muoversi a... testa alta. Gli piace impostare, a Oulai. Gli piace (e gli riesce) intercettare il compagno nella posizione più opportuna per far partire o ripartire la manovra viola. Sa muoversi con la palla al piede. Tenerla, difenderla e quindi inserirla con la mossa migliore.

Sia chiaro, ed è giusto riperterlo, tutto questo serve per raccontare un giocatore che ha il seme del campione ma che deve riuscire a farlo sbocciare. Insomma, vietato accontentarsi.

E qui il viaggio nel mondo di Oulai si focalizza su un paio di situazioniatteggiamento che il ragazzino viola deve cambiare. L’irruenza, quel suo essere istintivo al massimo, di alzare la voce, reagire e commettere il fallo inutile, sono tutti spunti su cui Oulai deve lavorare sodo. Sul piano psicologico prima ancora che fisico. Il cartellino giallo rimediato dopo il fallo inutile su Boga, l’altra sera, ha mandato su tutte le furie (giustamente) Vanoli. Oulai deve imparare a gestirsi, a non farsi... leggi da solo, a evitare che magari dopo una bella giocata si autorovini il tutto per uno scontro di gioco evitabile. Guai, insomma, farsi mettere nel mirino degli arbitri o di chi, davanti a reazioni, falli d’istinto o polemiche verbali marcate (inutili), può farsi di lui un’immagine che stride con il suo essere campione dentro.

Correzione numero due: anche in questo caso si tratta più di un lavoro sul piano psicologico che altro. Oulai non è ancora il titolare sicuro della Fiorentina. Proprio no. Il testa a testa Oulai-Fagioli è destinato ad essere uno dei tormentoni tattici di questa squadra. E allora ci saranno partite in cui l’ivoriano ripartirà dalla panchina e che forse giocherà solo un minispezzone. Può capitare e capiterà, ma un ragazzo giovane, un campione che sta diventando tale, deve anche imparare la forza di non farsi consigliare di... buttare la palla in calcio d’angolo, ovvero lasciare che si mettano in moto tormentoni di mercato che profumano tanto di rivalsa. Chi aiuta Oulai a diventare un campione, chi gli sta vicino deve saperlo e se non lo sanno deve essere proprio Inao a ricordarglielo.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione