La scelta Nazione: "Oulai scalpita per prendere il posto di Fagioli. Ma l'azzurro resta il riferimento tecnico del gruppo"

Turnover sì, bocciatura no: Oulai aumenta la pressione in mediana, ma per il tecnico Fagioli rimane la bussola fondamentale da cui la Fiorentina non può prescindere

La strada è tracciata e Paolo Vanoli non sembra intenzionato a cambiare. Avanti con il 4-3-3, con quel centrocampo a tre che nelle ultime uscite ha garantito alla Fiorentina maggiore equilibrio e una migliore occupazione degli spazi, anche se ancora non una protezione adeguata in fase di non possesso. Il pareggio contro l’Atalanta ha lasciato qualche rimpianto per il risultato, ma anche indicazioni positive sul piano della prestazione. Da quelle il tecnico vuole ripartire nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Senza stravolgere una squadra che, almeno dal punto di vista dell’atteggiamento, qualche risposta la sta dando.

La formazione sembra abbastanza scontata, con un solo vero interrogativo che riguarda la cabina di regia. Nicolò Fagioli oppure Christ Inao Oulai? È il dubbio che accompagnerà Vanoli fino alla rifinitura di domattina. Contro l’Atalanta il primo ha disputato probabilmente la peggior partita della sua stagione tanto da essere sostituito all’intervallo. Al suo posto è entrato il giovane ivoriano, bravo a prendere subito in mano il centrocampo con personalità e senza timori.

Una prestazione che ha inevitabilmente riaperto il ballottaggio, anche se sarebbe prematuro considerare già cambiate le gerarchie. Vanoli conosce le qualità di Fagioli e sa quanto possa dare alla squadra quando riesce a trovare tempi e geometrie.

Allo stesso tempo sta accompagnando la crescita di Oulai, che scalpita per trovare maggiore continuità. Difficile, almeno per il momento, immaginare entrambi dal primo minuto.

L’ipotesi di spostare Fagioli nel ruolo di mezzala per fare spazio a Oulai davanti alla difesa non sembra rientrare nei piani immediati dell’allenatore. Più avanti si vedrà. Per il resto, salvo sorprese, le conferme saranno diverse. Ndour e Brescianini saranno i due interni, mentre davanti il riferimento resta Pellegrino, anche se da lui tutti si aspettano molto di più.

Mastantuono e Njie (reduce dal primo gol in maglia viola) agiranno ai suoi lati. Pure la difesa sarà confermata in blocco. Jimenez (il valore aggiunto del momento) a destra, Joao Mario a sinistra. E la coppia Dragusin-Viery al centro. Il brasiliano non è dispiaciuto contro l’Atalanta. L’obiettivo adesso è quello di trovare continuità, chiudere la porta e rialzarsi giornata dopo giornata.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione