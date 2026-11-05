Centrocampo Nazione: "Oulai scalpita, Pedro Goncalves in mezzo non convince fino in fondo l’allenatore viola"

Non bastano assist e buone prestazioni: Vanoli continua a non fidarsi del Pote sulla trequarti. Per domenica infatti la tendenza è confermare l'11 di Reggio Emilia

Il centrocampo doveva essere uno dei punti di forza della Fiorentina. Talento, qualità tecnica, fisicità e capacità di rompere le linee: sulla carta, il reparto costruito in estate prometteva soluzioni diverse e complementari. La realtà, però, racconta una storia differente. Tra difficoltà individuali, infortuni ed equivoci tattici, Paolo Vanoli sta cercando di trovare un equilibrio stabile. E il problema non riguarda solo gli interpreti, ma soprattutto il modo in cui farli convivere. Il primo nodo porta i nomi di Fagioli e Oulai. L’ex Juve ha qualità nella gestione del pallone, visione e capacità di organizzare la manovra. Quando però viene costretto a occuparsi della fase di interdizione rischia di perdere efficacia. La posizione davanti alla retroguardia, insomma, non sembra esaltarne tutte le qualità.

Oulai, invece, porta dinamismo, aggressività, conduzione e una maggiore predisposizione a rompere gli equilibri attraverso le accelerazioni. La convivenza tra i due, finora, è rimasta un esperimento. Gli appena 80 minuti condivisi in campo raccontano quanto sia complicato trovare una formula convincente. In una mediana a due, infatti, il rischio è di lasciare troppo spazio nelle transizioni, soprattutto quando vengono attratti dalla costruzione. Non basta sommare la qualità dei singoli per un reparto funzionale: serve chi garantisca copertura, equilibrio e capacità di recuperare palloni. Ed è qui che entra in gioco Atta,non un semplice recuperatore di palloni, ma uno in grado di collegare le due fasi e dare profondità. Con Atta, Vanoli potrebbe pensare a un centrocampo a tre, con Oulai riferimento centrale, Fagioli mezzala e il francese sull’altro lato. Una soluzione che consentirebbe all’ex juventino di giocare qualche metro più avanti, riducendo le responsabilità di copertura e valorizzandone la qualità negli ultimi trenta metri.

Atta, dal canto suo, potrebbe garantire inserimenti per non rendere prevedibile la manovra. Naturalmente, servirà anche un lavoro di equilibrio collettivo, con Ndour o Brescianini pronti a offrire caratteristiche differenti. L’alternativa? Fagioli davanti alla difesa, affidando a Oulai e Atta e da mezzali. Ma questa strada richiederebbe un salto di qualità soprattutto nella fase senza palla dell’ivoriano e del francese. Il ritorno di Atta potrebbe essere la chiave per cambiare prospettiva. A patto che il campo restituisca quel giocatore che a Firenze aspettano ancora di vedere.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione.