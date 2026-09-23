Nazione: "Otto partenze e Viola Park a ranghi ridotti: tutti i convocati attesi dalle sfide con le nazionali"

Da una parte Vanoli, che potrà lavorare sul piano fisico e tattico con chi resterà a Firenze; dall’altra i nazionali viola, attesi da calendari serrati e da quattro partite prima del rientro.

Otto partenze, un Viola Park a ranghi ridotti e tre settimane da sfruttare al meglio. L’insolita sosta internazionale dividerà infatti la Fiorentina in due: da una parte Vanoli, che potrà lavorare sul piano fisico e tattico con chi resterà a Firenze; dall’altra i nazionali viola, attesi da calendari serrati e da quattro partite prima del rientro. Nicolò Fagioli ritrova l’Italia di Mancini, impegnata in Nations League contro Belgio a Roma il 25 settembre, Turchia in trasferta il 28, Francia a Parigi il 2 ottobre e ancora Turchia, a Bologna, il 5. Cher Ndour raggiungerà l’Under-21 di Baldini nel raduno di Tirrenia: gli azzurrini si giocheranno la qualificazione europea il 1° ottobre in Armenia e il 5 a Pescara contro la Polonia.

Riflettori sull’Argentina e sulle ultime apparizioni in Nazionale di Messi: Franco Mastantuono sarà a disposizione del ct Scaloni per le amichevoli con Bolivia, Burkina Faso e Benin, in programma il 30 settembre, il 3 e il 6 ottobre e rientrerà solo a ridosso della trasferta di Genova. Quattro impegni attendono Radu Dragusin con la Romania: Svezia, Bosnia, Polonia e di nuovo Svezia tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Percorso molto più duro per la Croazia di Marin Pongracic, chiamata ad affrontare Repubblica Ceca, due volte la Spagna e l’Inghilterra dal 26 settembre al 6 ottobre. Alieu Njie, con la Svezia Under-21 fuori dalla corsa ai primi due posti per l’Europeo, sfiderà Polonia e Macedonia del Nord: fermare i polacchi potrebbe fare un favore all’Italia.

Capitolo Africa: Chris Oulai giocherà con la Costa d’Avorio contro Ghana e Somalia nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa, poi affronterà il Camerun in amichevole il 3 ottobre. Norberto Beto, infine, sarà impegnato con la Guinea-Bissau contro Tanzania e Nigeria il 25 e il 29 settembre, con la possibilità di rientrare a Firenze già a inizio ottobre.

Lo scrive questa mattina La Nazione