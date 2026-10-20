Nazione ottimista: "La squadra di Vanoli crea occasioni. Dati superiori a quelli di un Como molto più cinico"

Il dato più preoccupante riguarda però gli uomini chiamati a fare la differenza davanti. Beto, Gnonto, Njie e Pedro Gonçalves sono ancora a secco in campionato

Il problema principale resta quello di prendere troppi gol, ma dalla parte opposta del campo non è che le cose siano di gran lunga migliori. La Fiorentina crea e costruisce, ma rispetto a quanto riesce a costruire realizza pochissimo. E la sconfitta contro il Como ha riportato a galla un limite che rischia di pesare parecchio sulla stagione viola. Perché la squadra di Vanoli fa una fatica enorme a segnare. Una questione di precisione, certo, ma anche di qualità nelle scelte e di rendimento dei singoli.

I numeri della partita di domenica sono piuttosto eloquenti. La Fiorentina ha chiuso con 2,25 gol attesi, sette conclusioni nello specchio, trenta cross e una presenza nell’area avversaria superiore a quella del Como. Eppure il tabellone ha raccontato un pesantissimo 1-3. La squadra di Fabregas è stata più cinica, quella viola ha sprecato troppo. Emblematici gli errori di Njie sottoporta. Il problema è in ogni caso diffuso e riguarda un intero reparto che ancora non riesce a incidere come dovrebbe.

Otto gol segnati in sette giornate, una media di appena 1,14 a partita. Ancora più significativo il confronto con gli 11,68 gol attesi prodotti finora: quasi quattro reti lasciate per strada rispetto alla qualità delle occasioni create. Nessuno in Serie A presenta una differenza negativa altrettanto marcata. E c’è un altro particolare che deve far riflettere: due degli otto gol sono arrivati grazie a deviazioni avversarie, mentre contro il Como è servito l’inserimento di Pongracic per trovare la rete. Tolta la serata di Venezia, con quattro centri, nelle altre sei partite di campionato la Fiorentina ha segnato appena quattro volte.

Il dato più preoccupante riguarda però gli uomini chiamati a fare la differenza davanti. Beto, Gnonto, Njie e Pedro Gonçalves sono ancora a secco in campionato. Un’astinenza collettiva difficile da immaginare alla vigilia della stagione, soprattutto considerando gli investimenti fatti dalla società per ricostruire il reparto dopo le partenze di Kean, Piccoli e Gudmundsson. Pellegrino, che in questo momento offre maggiori garanzie fisiche rispetto a Beto, non è riuscito caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco. E neppure le giocate di Mastantuono - sopra la media solo a Venezia - sono bastate per risolvere i problemi.

Qualcosa, sul piano della produzione offensiva, con Vanoli è migliorato. La Fiorentina riesce a costruire di più e a portare più uomini negli ultimi metri, ma continua a mancare il passaggio decisivo del gol. Quello che banalmente porta i punti. Domenica c’è l’Inter a San Siro. Servirà una Fiorentina più attenta dietro, inevitabilmente, ma soprattutto capace di non sprecare quel poco o tanto che riuscirà a costruire.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione