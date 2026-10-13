Nazione: "Non è un mistero che a Vanoli piaccia Beto, ma non è in condizione. Pellegrino torna la prima scelta"

à. Dopo l’addio di Kean, l’attacco viola cerca un nuovo padrone. Pellegrino quell’eredità non l’ha mai considerata un peso, definendola anzi una "pressione positiva"

Trovare il centravanti titolare, per Paolo Vanoli è diventata adesso una priorità. La partita di Genova ha confermato le difficoltà di Beto, ancora lontano dalla forma migliore e soprattutto poco coinvolto nel gioco della Fiorentina. Il portoghese ha faticato a trovare tempi e collegamenti con i compagni finendo spesso ai margini della manovra.

Non è un mistero che Beto piaccia molto a Vanoli. Per struttura fisica, capacità di attaccare la profondità e caratteristiche tecniche. Ma oggi la condizione non lo sostiene. E i numeri raccontano le difficoltà: quattro presenze in campionato, 163 minuti complessivi, nessun gol e appena due conclusioni verso la porta. Troppo poco per chi è chiamato a guidare l’attacco viola. Ecco perché il borsino di Pellegrino oggi è in rapida risalita. L’argentino è più avanti fisicamente, conosce meglio i movimenti richiesti dal tecnico e garantisce una presenza più efficace negli ultimi trenta metri. Sei presenze in Serie A, quattro da titolare, 377 minuti giocati e due reti, alle quali si aggiunge quella realizzata in Coppa Italia contro il Pisa. Tre gol ufficiali che rappresentano un buon punto di partenza.

Ma c’è anche una questione di responsabilità. Dopo l’addio di Kean, l’attacco viola cerca un nuovo padrone. Pellegrino quell’eredità non l’ha mai considerata un peso, definendola anzi una «pressione positiva». Adesso, però, è arrivato il momento di trasformare le parole in fatti. La sensazione è che debba essere proprio lui a prendere per mano la Fiorentina, garantendo gol, presenza e personalità. Tra i due esiste un ottimo rapporto. Una concorrenza sana che può diventare una risorsa preziosa per Vanoli. Il portoghese ha però bisogno di tempo per recuperare ritmo e condizione, ma alla Fiorentina servono certezze immediate. E Pellegrino oggi può offrire qualche garanzia in più.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione