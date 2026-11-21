Qui Viola Park Nazione: "Njie si allena ma non è detto che ci sarà. A centrocampo favorito Oulai su Fagioli"

L'ivoriano è in vantaggio su Fagioli per un posto davanti alla difesa, ma la condizione di Ndour inciderà sulla scelta della coppia

Alieu Njie ha rimesso (per il momento solo in parte) piede in campo con i compagni ed è questa la notizia più importante di tutte. Per sapere, però, se a Monza lo svedese partirà o meno dal primo minuto servirà ancora un po' di pazienza, anche se già dall'allenamento di questa mattina (con successiva conferenza stampa di Vanoli, fissata per le 15) tutto sarà molto più chiaro. La fitta alla coscia - e la conseguente paura - è già rientrata e tutto lascia pensare che, a meno di scelte super cautelative, l'esterno alla fine sarà convocato per la trasferta di lunedì, anche se al momento la parola d'ordine al Viola Park sul conto dell'ex Toro è «prudenza».

La stessa che ha sempre riguardato in questi giorni anche Arthur Atta e Cher Ndour, per i quali tuttavia i percorsi di recupero sono stati molto diversi: il francese, reduce da due mesi di lavoro e terapie individuali, anche ieri ha svolto solo una parte del lavoro sul campo insieme ai compagni (ma il ritorno tra i convocati sembra scontato) mentre Cher Ndour sta finendo di smaltire il problema alla caviglia accusato con l'Under-21 ed è pronto a tornare con il resto della squadra.

Tre buone notizie per Paolo Vanoli che ieri ha ricominciato a dirigere le sedute al Viola Park dopo il giorno libero concesso giovedì al termine di tre allenamenti consecutivi. Con tutti i nazionali di nuovo a disposizione, il tecnico ha potuto così cominciare il vero lavoro tattico in vista del posticipo di lunedì in Brianza, dove tutto lascia pensare che verrà confermato il 4-2-3-1 schierato dall'inizio contro la Juventus e intravisto (con ottimi risultati) pochi giorni prima a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La novità più probabile nella formazione anti-Juric dovrebbe riguardare uno dei due posti davanti alla difesa, con Oulai ad oggi in netto vantaggio su Fagioli: l'ivoriano è reduce dal suo primo gol con la maglia della Costa d'Avorio contro il Gambia e, in una mediana a due, potrebbe dare alla Fiorentina la possibilità di uscire dalla pressione anche portando palla. Fagioli offrirebbe invece una soluzione diversa, soprattutto se ci sarà da dare ordine alla prima costruzione e da trovare con continuità il trequartista tra le linee.

La condizione di Ndour inciderà sulla scelta della coppia. Con il classe 2004 a pieno regime Vanoli avrebbe a disposizione un centrocampista in grado di coprire più campo e accompagnare l'azione quando uno dei due esterni dovrà entrare dentro il campo. È proprio sulla trequarti che si rifletterà la decisione su Njie: con lo svedese dall'inizio, la Fiorentina avrebbe un riferimento largo da cercare subito dopo il recupero del pallone. Se invece partirà dalla panchina, ci sarà da ridistribuire i compiti sulle fasce, a cominciare da chi dovrà garantire profondità alle spalle della difesa del Monza. Le prossime due sedute serviranno a sciogliere questi dubbi prima delle convocazioni.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione