Nazione: "Njie alla Fiorentina per 20 milioni. Oggi al Viola Park per le visite e la firma"

Per lui pronto un contratto fino al 2030

In attesa del centravanti la Fiorentina continua il proprio mercato con un esterno offensivo, atteso da Grosso ormai da diverse settimane. I dirigenti viola hanno scelto Alieu Njie, talentino del Torino che arriva in viola per un pacchetto complessivo potenziale di 20 milioni (16 di base fissa più 4 di bonus). Tutto fatto anche con l'esterno svedese classe 2005: per lui in viola è pronto un contratto fino al 2030 con opzione di un ulteriore anno. Oggi è atteso al Viola Park per le visite di rito e la firma sul contratto. Lo riporta La Nazione.