Nazione, Milenkovic quasi ok ma non al 100%. Problemi fisici per Sottil. Rebus Nico Gonzalez

Vigilia di Atalanta – Fiorentina con un solo allenamento per la squadra prima del fischio d’inizio al Gewiss Stadium. Stamani la rifinitura, poi i viola si sposteranno a Bergamo. Da ieri tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali sono tornati al centro sportivo. Mancava all’appello solo Amrabat, che è tornato ieri a disposizione di Italiano. Il centrocampista marocchino dunque arriverà alla partita contro i nerazzurri con appena due allenamenti svolti con la Fiorentina, motivo per cui potrebbe andare in panchina e lasciare spazio a Mandragora. Possibile panchina anche per Milenkovic e Gonzalez. Il serbo è parzialmente recuperato, si è allenato in gruppo ma non può essere al 100%, poiché reduce da oltre tre settimane di stop.

L’attaccante invece è stato in nazionale (la sua Argentina ha giocato due partite e Nico è andato sempre in tribuna) ma ieri si è allenato, motivo per cui è a disposizione per la sfida di domani. Discorso diverso per Sottil, che deve fare i conti con alcuni problemi fisici che per tutta la settimana gli hanno impedito di allenarsi con i compagni. In porta a Bergamo ci sarà Terracciano. In attacco Ikoné va verso una maglia da titolare, così come Kouamé, ma resta da capire se l’ivoriano sarà impiegato come centravanti o come esterno. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, BATISTUTA: “LA PRIMA VOLTA A FIRENZE PENSAI, “MA DOVE SONO CAPITATO?”. POI DOPO MEZZA GIORNATA MI SONO INNAMORATO”