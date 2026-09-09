Nazione: "Merenda al Viola Park, testa, fisico e spirito di gruppo: il laboratorio Vanoli è iniziato"

Ranieri, Ndour & Co. saranno fondamentali per far capire ai nuovi i dettami tattici

Il laboratorio di Paolo Vanoli ha già riaperto le porte. I nuovo/vecchio tecnico viola sa bene che, prima ancora di intervenire su moduli e sistemi di gioco, dovrà rimettere insieme i pezzi di una Fiorentina uscita malconcia dagli ultimi mesi. II primo obiettivo sarà dunque quello di rigenerare un gruppo che si porta dietro scorie, delusioni e tensioni. Restituire fiducia ai singoli, alleggerire le teste e ricreare entusiasmo. Non è un caso che il primo atto del Vanoli bis sia stato lontano dal rettangolo verde. Lunedì pomeriggio, al Viola Park, allenatore e squadra si sono ritrovati per una merenda. Un momento semplice, familiare, tutt'altro che banale.

Vanoli ha riabbracciato i calciatori allenati fino a pochi mesi fa e ha cominciato a conoscere i nuovi arrivati in l'estate. Un modo per riallacciare subito i fili e mandare un messaggio preciso: prima di tutto bisogna tornare a essere un gruppo. E' in atto poi la verifica della condizione fisica. Vanoli e il suo staff vogliono capire quale sia l'effettiva condizione atletica della squadra. Un passaggio che riporta alla scorsa stagione, quando al suo arrivo il tecnico trovò una Fiorentina scarica e decise di intervenire con un richiamo della preparazione. Sul campo ripartirà dalle proprie certezze. Almeno inizialmente è facile immaginare un ruolo importante per chi conosce già richieste e principi del tecnico: Dodo, Ranieri e Pongracio dietro, Ndour e Fagioli in mezzo.

Una piccola vecchia guardia chiamata anche ad accelerare l'inserimento dei nuovi. E poi gli esterni, forse la novità più interessante rispetto al Vanoli primo capitolo. Stavolta avrà a disposizione giocatori di ruolo come Njie, Gnonto e Goncalves, alternative che potranno consentirgli di sviluppare il gioco sulle corsie con caratteristiche differenti. Capitolo a parte per Mastantuono. Talento indiscutibile, ma meno esterno puro degli altri: toccherà al tecnico trovargli posizione, compiti e libertà giuste per esaltarne le qualità. Anche questo fa parte del laboratorio. E il lavoro è già cominciato. Lo scrive La Nazione.