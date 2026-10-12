Nazione: "Mastantuono ha le qualità del fuoriclasse, ma serve trovare continuità e capacità di essere determinante"

Da una parte le qualità tecniche, la personalità nel cercare la giocata, la capacità di immaginare soluzioni che altri non vedono; dall’altra la necessità di rendere tutto questo più utile, continuo e incisivo

Il talento puro non si discute, la continuità sì. Franco Mastantuono resta un possibile campione, uno di quei giocatori nei quali il talento si intuisce anche quando la prestazione non riesce a trasformarsi in un argomento definitivo. La prova di Genova invita proprio a questa doppia interpretazione: da una parte le qualità tecniche, la personalità nel cercare la giocata, la capacità di immaginare soluzioni che altri non vedono; dall’altra la necessità di rendere tutto questo più utile, continuo e incisivo. Perché il talento, nel calcio di alto livello, non si misura soltanto nella bellezza di un’intuizione, ma nella frequenza con cui quell’intuizione produce un vantaggio. Il pallone italiano resta un ecosistema tatticamente spietato. Lo ha sottolineato lo stesso Paolo Vanoli nel post-partita: «Mastantuono deve capire il calcio italiano, ma deve giocare per farlo». Il mister riconosce il valore immenso del ragazzo, ma sa che la sola estetica non porta punti in classifica. A Genova l’argentino ha completato 33 passaggi e vinto 3 contrasti, ma è mancato il guizzo per scardinare il muro difensivo rossoblù. La sua tendenza a specchiarsi nella giocata o a cercare la traccia complessa ha finito per rallentare la manovra collettiva, privando la squadra della cattiveria necessaria per raddrizzare una partita nata male. È qui che entra in gioco il lavoro di Vanoli. Un allenatore non deve chiedere a un calciatore creativo di rinunciare alla propria natura, ma costruire le condizioni perché quella creatività trovi una collocazione funzionale dentro il sistema. L’incastro tecnico e tattico diventa decisivo: movimenti dei compagni, distanze tra i reparti, occupazione degli spazi e tempi di pressione devono offrire a Mastantuono riferimenti riconoscibili, senza imbrigliarne l’iniziativa. La libertà, per essere produttiva, ha bisogno di una struttura che la sostenga. Una gara giocata sottotono non ne ridimensiona il valore assoluto, ma traccia la strada della maturazione. Per diventare un campione, l’estetica deve sposare l’efficacia.

Il giudizio su Mastantuono, dopo Genova, non deve diventare una sentenza e non lo diventerà. Il potenziale resta, ma il potenziale da solo non garantisce nulla. Il prossimo passo è far coincidere ambizione e rendimento, estro e disciplina, intuizione e risultato. Un possibile campione, come lo è il numero 30 viola, non nasce quando smette di sbagliare: nasce quando impara a sbagliare meno, a scegliere meglio e a incidere con maggiore regolarità. È questa la sfida che attende Mastantuono, ed è in questo equilibrio che il talento può finalmente cominciare a diventare sostanza. Nelle prossime partite, l’incastro della Fiorentina passerà dalla capacità di Franco di convertire i ricami palla al piede in assist e gol pesanti (come a Venezia). Il potenziale da predestinato è indiscutibile, ma il calcio dei grandi richiede subito sostanza. Anche se la pazienza, in questi casi, è l’alleata più potente.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione