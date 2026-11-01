Calendario Nazione: "Lunedì il Sassuolo e domenica la Juventus. La tabella minima chiede quattro punti"

Una settimana spartiacque tra Reggio Emilia e il big match con la Juventus: per scacciare gli incubi e mettere al sicuro la classifica, la Fiorentina non può fare meno di quattro punti.

I conti in tasca al campionato e alla classifica sarebbero addirittura semplici: la Fiorentina potrebbe considerarsi fuori (del tutto o quasi) dalla palude dei rischi mettendo insieme 4 punti nelle partite della prossima settimana. Tra Sassuolo (domani) e Juventus (domenica), insomma bisognerà prima di tutto non perdere. Concetto non astratto e per questo non scontato da realizzare, visto come sono andate le cose fino ad oggi. Conticino comunque, a suo modo, semplice, questo, dicevamo, e sul quale va davvero ad appoggiarsi tutto il futuro della squadra. Della squadra, ovvero della tranquillità del club e del sereno (o meno) attorno alla figura, prima ancora che alla panchina, di Vanoli.

Domani a casa del Sassuolo la Fiorentina giocherà così il primo match (quasi un primo tempo, dunque) dei 180 minuti che sono l’abbinamento delle partite con i neroverdi e poi con la Juve. Sassuolo-Fiorentina, come 90 minuti da leggere, interpretare e soprattutto monetizzare, per poi andare a perfezionare il discorso con la Juve, prima del nuovo stop al campionato. Vanoli, dicevamo. Il tecnico è il primo a sapere che nelle leggi non scritte del pallone, domani sera il risultato sarà uno spartiacque assoluto anche per tenere coperte e nascoste voci che in caso contrario qualcuno potrebbe decidere di far correre.

Vanoli sa bene che nessuno (compresi i giocatori, uno per uno) non può e non dovrà sbagliare perché la ripartenza della Fiorentina se tutto sommato si è accesa con il pareggino contro l’Atalanta, ora c’è solo e soltanto l’obbligo di darsi uno slancio e una spinta definitiva e per riuscirci, il doppio match contro Sassuolo e Juve non può concedersi pause e alibi di alcun tipo. Il gioco, la gioventù della squadra in campo, le scelte tattiche, approccio e chiusura del match: tutto dovrà essere semplicemente perfetto. Per la Fiorentina, per la classifica e anche, e soprattutto, per Vanoli.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione