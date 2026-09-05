Nazione: “Le sconfitte ed il caldo non fermano i tifosi. Franchi verso il tutto esaurito per il Torino”

Il popolo viola ha deciso di rispondere presente

Nonostante una classifica deficitaria, le temperatura che si annunciano sopra la media e un appuntamento non proprio di cartello (nonostante una solida amicizia che, con la tifoseria granata, dura da decenni) il popolo viola ha deciso di rispondere presente all'appuntamento di oggi al Franchi contro il Torino: a ieri infatti erano oltre 21mila i biglietti venduti per la gara contro la squadra di Abate, a conferma dell'entusiasmo che si respira ancora attorno ai viola e alla fiducia che De Gea e soci riescano già da questo pomeriggio a invertire il loro trend.

Sold-out la Curva Ferrovia per oggi mentre restano ancora in vendita alcune centinaia biglietti per due settori di tribuna coperta(le poltronissime e la tribuna laterale). Anche per Venezia, venerdì prossimo, nonostante le restrizioni imposte dal Gos (ovvero la possibilità per i supporters viola di acquistare i biglieti solo nel Settore ospiti dello stadio Penzo e solo muniti di tessera del tifoso), i 1.000 biglietti messi a disposizione dal Venezia per i tifo organizzato dovrebbero andare in fretta esauriti. Queste almeno sono le previsioni del tifo, nella speranza che un risultato positivo oggi alimenti l'entusiasmo. Lo riporta La Nazione.