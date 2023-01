Nazione lancia l’allarme: “L’Europa è un miraggio, la Fiorentina dovrebbe fare 1,9 punti a partita”

Per la prima volta nella storia dei campionati di Serie A a 20 squadre registriamo un’andatura da “Champions League” delle prime 7 in classifica, al punto da fare impallidire il ricordo delle “Sette sorelle” di fine anni novanta, di cui faceva parte anche la Fiorentina. I 34 punti dell’attuale settima in classifica dopo le prime 18 giornate di campionato, infatti, costituiscono un record.

Nelle scorse due stagioni i 31 punti della settima dopo le prime 18 gare (lo scorso anno conquistati anche dalla squadra viola) rappresentavano già un discreto primato visto che, in precedenza, questa quota era stata anche inferiore ai 30 punti. La squadra di Italiano, tanto per fare un esempio pratico, nel caso in cui volesse raggiungere la quota “Europa” dovrebbe conseguire, in teoria, almeno 39 punti nelle restanti 20 gare, ossia 1,95 punti di media/partita che rappresentano, tra l’altro, il record assoluto della Fiorentina nella Serie A a 20 squadre (2005-06). Considerando poi gli attuali scontri diretti negativi, per assurdo, alla Fiorentina potrebbe anche non bastare questo eventuale rush finale da primato. L’unico obiettivo concreto dei viola per quello che concerne questo campionato rimane, quindi, l’ottavo posto utile per l’accesso diretto agli ottavi di Coppa Italia. Lo scrive La Nazione.

