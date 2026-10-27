emergenza Nazione lancia l'allarme: "Il gruppo è fragile emotivamente, due reti in pochi minuti della stessa gara"

Perché conferma che, al primo colpo ricevuto, la Fiorentina perde lucidità e certezze. Si disunisce, smette di ragionare

Cambia l’allenatore, cambiano gli interpreti ma quando la Fiorentina decide di spegnere la luce, riaccenderla diventa davvero un’impresa. Sei blackout in otto giornate, dodici reti incassate a coppie nel giro di pochi minuti. Un dato impressionante, che racconta meglio di qualsiasi classifica il male oscuro di una squadra totalmente incapace di governare le difficoltà. Perché il problema, prima ancora che tattico, sembra essere ormai soprattutto mentale. E la sconfitta di San Siro ne è stata solo l’ultima (dolorosissima) conferma. E dire che il primo campanello d’allarme era suonato all’Olimpico già alla prima giornata: Roma dal 2-0 al 3-0 tra il 52’ e il 60’ (doppietta di Malen) in appena otto minuti.

Cinque giorni dopo, con il Frosinone, il copione si è poi ripetuto: Raimondo al 26’ e Bracaglia al 38’. Dodici giri di lancette per compromettere un’altra partita. Poi il Torino, con una variante ancor più preoccupante: Fiorentina avanti grazie a Pellegrino, raggiunta da Mandragora al 74’ e affondata da Adams all’82’. Otto minuti per trasformare una vittoria in un ko. Tre indizi che già allora avrebbero dovuto rappresentare una sentenza. L’esonero di Grosso e l’arrivo di Vanoli non hanno però cancellato il difetto: dopo la sosta, infatti, a Genova sono bastati altri otto minuti, dal 7’ al 15’, per incassare i colpi di Osmajic e Messias mentre Contro il Como ne sono serviti addirittura quattro: Liberali al 32’ e Nico Paz al 36’.

Fino a domenica contro l’Inter, con Thuram al 91’ e Zielinski al 97’ che in sei minuti hanno ribaltato il vantaggio di Jimenez. Un’altra partita che sembrava poter regalare ossigeno e che invece ha lasciato solo macerie. Il filo conduttore è inquietante. Perché conferma che, al primo colpo ricevuto, la Fiorentina perde lucidità e certezze. Si disunisce, smette di ragionare e sembra quasi aspettare a ruota il secondo schiaffo anziché organizzare una reazione. E il fatto che sia successo anche con Torino e Inter partendo da una situazione di vantaggio (le uniche due volte che, Coppa esclusa, è successo in stagione) rende il quadro ancor più allarmante.

Non è solo una squadra che fatica a rimontare: quello viola è un gruppo che non sa proteggere ciò che costruisce. E se è vero che Vanoli lavora da settimane sull’equilibrio, viene da pensare che la fragilità emotiva sia ormai qualcosa di radicato e di difficilmente estirpabile. Serviranno, dunque, personalità e capacità di restare dentro la partita, anche quando cambia il vento. Perché gli errori tecnici si correggono sul campo, quelli mentali richiedono qualcosa di più profondo.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione