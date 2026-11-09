Sosta nazionali Nazione: "La pausa consentirà a Vanoli di recuperare alcuni infortunati e di continuare a lavorare"

La sosta offre a Vanoli una settimana preziosa per recuperare alcuni infortunati e consolidare il lavoro, nonostante le partenze dei numerosi nazionali. Un'occasione da sfruttare

Era stato molto chiaro solo pochi giorni fa Paolo Vanoli: la sosta di novembre, a differenza di quella di ottobre, dovrà essere veramente funzionale. Una reale iniezione di benzina che possa consentire alla sua squadra di ripartire più forte e convinta rispetto a quella che, negli ultimi due mesi, ha avuto invece un’andatura piuttosto incerta. E i piani da migliorare, in tal senso, sono ben due: quello fisico, con lo staff tecnico che proverà a recuperare al meglio gli acciaccati di lungo corso (Ranieri, ieri partito dalla panchina contro la Juve, ma soprattutto Atta, Pongracic e perfino Parisi, ormai prossimo a rientrare in gruppo), e quello mentale, visto che durante l’ultima pausa per le Nazionali più di un giocatore ha finito per perdersi per colpa dell’onda lunga di qualche elogio di troppo.

Il riferimento (nemmeno troppo velato) è andato da parte del tecnico a Cher Ndour (galeotto quel gol alla Polonia Under-21 da 70 metri…) ma anche Nicolò Fagioli andrà riportato al più presto ai vecchi fasti, quelli che già nella seconda parte della passata stagione avevano saputo far la differenza nel percorso di risalita della Fiorentina verso la zona salvezza. Il copione anche stavolta non cambierà, con la squadra che dopo la seduta di scarico di oggi potrà godere di qualche giorno di libertà in vista della ripresa delle sedute al Viola Park. Certo, in questo caso la sosta non sarà infinita come quella di ottobre (sarà solo una la settimana di stop dal campionato) e dunque anche per l’allenatore e il suo staff sarà più facile calibrare i carichi di lavoro in vista del prossimo appuntamento ufficiale, fissato per lunedì 23 novembre all’U-Power Stadium contro il Monza.

Come già avvenuto il mese scorso, a lasciare Firenze per aggregarsi alle rispettive Selezioni saranno in tanti: nel corso delle prossime ore infatti saluteranno Bagno a Ripoli i già citati Nicolò Fagioli e Cher Ndour (chiamati rispettivamente dall’Italia maggiore e dall’Under 21 azzurra) ma anche altri elementi di spicco, come Norberto Beto (Guinea-Bissau), Alieu Njie (alla prima convocazione con la Svezia dei grandi), Christ Oulai (Costa d’Avorio) e soprattutto Franco Mastantuono (Argentina), alle prese con l’ennesimo ciclo di impegni oltreoceano.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione