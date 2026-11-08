La partita Nazione: "La Fiorentina vuole vivere la notte del riscatto, nel solco delle grandi vittorie del passato"

Batigol e Pepito Rossi, simboli di notti indimenticabili al Franchi: la Fiorentina cerca nel ricordo delle grandi imprese del passato la spinta per ritrovare orgoglio e riscatto

E ccola Fiorentina-Juventus. La partita che vale sempre e comunque qualcosa in più rispetto alle altre. Ma questa volta, è lecito sottolinearlo, si porta dietro addirittura qualcosa in più. Fiorentina-Juventus, insomma, può essere la partita giusta per aiutare la squadra viola a svoltare.

E allora eccola, sul calendario – quasi al momento giusto – la partita che oltre ai tre punti può riportare nella Fiorentina entusiasmo, autostima, orgoglio e tutto quello che da troppi mesi è finito in cantina. Stadio esaurito, squadra alla quale Vanoli sta cercando di dare una fisionomia definitiva (modulo e uomini), protagonisti attesi che sanno bene che esserlo stasera avrà valore doppio. Forse anche triplo. La voglia di ’colpire’ di Pellegrino come quella di essere trascinatore e leader di Mastantuono, possono trasformarsi nella chiave di lettura migliore per portare la Fiorentina verso la partita giusta. Quella, appunto, per svoltare.

Ma tra gli interpreti della notte del Franchi dovranno esserci anche i difensori che (prima o poi e quindi stasera sarebbe davvero il massimo) sentono l’obbligo e il dovere di dimostrare che l’emorragia di gol subiti nelle prime giornate della stagione sta finalmente fermandosi. Messaggio questo, rivolto a Dragusin, Viery o chiunque altro dovrà mettersi lì a controllare le incursioni di Koulo Muani e i Woltemade.

E c’è comunque un altro dei viola che potrebbe portarsi dentro le caratteristiche migliori per destabilizzare le pretese della Juve e spingere all’inferno Spalletti: Jimenez. Periodo di forma giusto, motivazioni da vendere e stimoli nell’affrontare le big (vedi la prestazione con l’Inter) che gli accendono il fuoco dentro. E’ la notte di Fiorentina-Juventus, dicevamo. Notte che in qualche modo metterà anche Fagioli davanti a un bivio se non definitivo, molto preciso. Lui che nel suo passato in bianconero ha vissuto la disavventura (personale) che gli ha fatto male, lui che nella Fiorentina, in questa Fiorentina, rischia di soffrire il dualismo tattico con Oulai. Lui, che oscilla tra un rendimento ancora troppo opaco con la maglia viola, ma sta prendendosi sulle spalle (con grandi meriti) quel numero 10 della Nazionale di Mancini. Da qualsiasi angolatura vivrà la notte di Fiorentina-Juevntus, sarà una notte con mille significati.

Fuser, Batistuta, Pepito Rossi ma anche Tendi e Desolati, ecco quei viola che in passato hanno saputo rendere la sfida con i bianconeri un qualcosa da incastonare nell’album dei ricordi come un qualcosa di eterno e di straordinario. Magari qualcuno nelle ore che accompagnano la squadra al match ha cliccato su youtube e ha deciso di andarsi a rivedere che cosa è stato per Firenze e per la città l’aver vissuto e partecipato a quelle vittorie straordinarie. Straordinarie ma mai uniche perché rivissute negli anni e quaindi ancora e di nuovo ripetibili. La prima occasione sarà appunto stasera quando magari Pellegrino si ricorderà di avere come mito ed esempio Batigol o Goncalves vorrà confermare di portarsi dentro un qualcosa che lo rende accostabile a Pepito Rossi.

O anche, perché no, toccherà a Njie che per strappi, corsa e voglia di puntare sulla fascia, a testa bassa quel Fuser batti-Juve lo ricorda davvero.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione