Nazione: "La Fiorentina ha il sì di Zirkzee: contatti con lo United anche nella notte"

La volontà della Fiorentina è quella di chiudere rapidamente

In parallelo, la Fiorentina ha già individuato il possibile sostituto: Joshua Zirkzee. Il nome dell’attaccante olandese era emerso con forza già da mercoledì sera e il club viola ha deciso di muoversi con convinzione, soprattutto dopo aver capito che il Como era pronto ad avvicinarsi ai 40 milioni complessivi per Kean.

I contatti con il Manchester United sono proseguiti anche durante la notte. Paratici e Goretti avrebbero già incassato il gradimento del giocatore, favoriti anche dai buoni rapporti con il suo agente, Kia Joorabchian.

La Fiorentina lavora a un prestito molto oneroso, intorno ai 5 milioni, con obbligo di riscatto condizionato vicino ai 20 milioni. La volontà è chiudere rapidamente per consegnare a Grosso il nuovo centravanti nel minor tempo possibile. Lo scrive La Nazione.