Nazione: "La Fiorentina è diventata una squadra. Vittoria costruita sul talento di Mastantuono"

Il quotidiano La Nazione fa una lunga cronaca e analisi della partita, mettendo in evidenza che la Fiorentina non si è disunita dopo il gol subito.

Finalmente. Sì, finalmente la Fiorentina si è svegliata, ha piazzato i primi tre punti in classifica e soprattutto è diventata una squadra. Coraggio e grinta sono stati gli ingredienti della vittoria di Venezia. Vittoria costruita tutta, ma proprio tutta, sul talento di Mastantuono: tre gol e una partita magistrale, fatta di tempi dettati, uno contro uno vinti in serie e una visione di gioco che ha illuminato idee e spunti della Fiorentina.

La prima di Vanoli è un girotondo di novità. Fase difensiva trasformata in modo netto con Jimenez a destra e Viery sulla corsia opposta (al centro ci sono Dragusin e Ranieri) e fase offensiva molto sbilanciata con Beto centravanti supportato da Njie, Mastantuono e spesso da Atta. In tribuna con Giuseppe e Catherine Commisso, c’è la compagna di Fabio Paratici, l’attrice Pilar Fogliati già a Venezia per l Mostra del Cinema. La squadra viola accende la partita in modo propositivo. La spinta di Mastantuono crea problemi al Venezia, anche se (7’) la prima azione da gol è della squadra di casa con una deviazione di testa di Yeboah. Un lampo, quello del Venezia che però non interrompe l’atteggiamento viola che un minuto dopo sta per gridare al vantaggio grazie a un’incursione di Mastantuono su cui interviene l’ex viola Moreno. La Fiorentina attacca, spinge ma brucia due occasioni (Beto e Jimenez) prima del 20’. E la regola non scritta (se non colpisci finisci per essere colpito) prende corpo due minuti più tardi e il Venezia passa con Adams lanciato in contropiede da Busio.

Lo schiaffo fa male. Vanoli si arrabbia e grida e Mastantuono decide di mettersi la squadra sulle spalle. L’uno-due con cui l’argentino ribalta il match in due minuti è la fotografia della grande qualità del talento viola. Un rasoterra millimetrico sul primo palo vale l’1-1; una palla a girare sul palo lontano sigilla l’1-2. Njie si mangia il terzo gol e il primo tempo finisce qui. Cambio di guardalinee nell’intervallo con Alassio finito ko e sostituito dal quarto uomo, Ayroldi.

La Fiorentina invece si conferma vivace e combattiva e alla ricerca del gol per chiudere la partita. Ci prova Fagioli ma Stankovic è bravo a chiudere la porta. Anche il Venezia comunque è vivo e con Adams, prima e poi con Yeboah impensierisce De Gea. E’ un contropiede di Pellegrino (in campo al posto di Beto) a ridare ossigeno e soprattutto a sigillare il terzo gol dei viola proprio nel momento in cui il Venezia aveva ‘rubato’ metri di campo alla squadra di Vanoli. Si arriva allo sprint del match quando Mastantuono confeziona il tris personale, ma il 4-1 viola regge una manciata di minuti, perchè Hainaut prova a riaccendere il Venezia per un 4-2 che però non cancella la super serata viola. Finalmente.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione