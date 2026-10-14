Nazione: "La delusione ha subito lasciato spazio alla voglia di riscatto. Ma il rischio contestazione c'è"

Una prestazione deludente domenica contro il Como, o peggio ancora un altro risultato negativo, potrebbe far esplodere nuovamente la rabbia di Firenze

La delusione ha subito lasciato spazio alla voglia di riscatto. Al Viola Park il peso della sconfitta di Genova si avverte ancora, ma alla ripresa degli allenamenti, dopo ventiquattro ore di libertà, l’umore del gruppo era diverso rispetto a quello di domenica. Durante la seduta di scarico aveva infatti prevalso l’amarezza per il tonfo di Marassi. Ieri, invece, a emergere è stata la determinazione di una squadra consapevole di aver deluso le aspettative della piazza, in questo avvio di stagione e in particolare contro il Genoa.

Dentro lo spogliatoio nessuno vuole rivivere le scene di durissima contestazione seguite alla sconfitta con il Torino, l’ultima partita di Fabio Grosso sulla panchina viola. Il rischio, però, esiste: una prestazione deludente domenica contro il Como, o peggio ancora un altro risultato negativo, potrebbe far esplodere nuovamente la rabbia di Firenze. Anche per questo il gruppo sente la necessità di reagire contro un avversario che negli ultimi tre precedenti al Franchi, fra campionato e Coppa Italia, ha sempre vinto. Paolo Vanoli ha parlato alla squadra ieri pomeriggio, quando i viola alle 15 sono tornati a lavorare sul campo. In mattinata il programma aveva previsto soltanto test individuali per i giocatori convocati in Nazionale durante l’ultima sosta. Il tecnico ha insistito sulla necessità di evitare approcci come quello di Marassi e di non lasciarsi condizionare da una classifica che ha riportato lo spogliatoio indietro di dodici mesi.

Servono attenzione e intensità fin dai primi minuti, senza concedere agli avversari il vantaggio di trovare una Fiorentina intenta a prendere le misure della partita. Ma alle indicazioni dovrebbero accompagnarsi anche dei correttivi: in vista della sfida con la squadra di Fabregas, Vanoli sembra infatti orientato a intervenire in quasi tutte le zone del campo. La sensazione è che il tecnico voglia scegliere un modulo e un undici titolare ai quali dare continuità: il riferimento potrebbe diventare un 4-3-3 più equilibrato.

In difesa Viery potrebbe tornare al centro accanto a Dragusin mentre in mezzo, aspettando il recupero di Atta, Brescianini potrebbe ritrovare spazio. Davanti appare scontato il ritorno di Njie e soprattutto quello di Pellegrino, che ha dimostrato di meritare la maglia da titolare. Scelte sulle quali Vanoli lavorerà nei prossimi giorni, cercando un assetto capace di dare maggiori garanzie.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione