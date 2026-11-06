Tifosi Nazione: "La carica incredibile del Franchi, è già sold out. Assenti i supporters bianconeri: "Più rispetto"

Franchi tutto esaurito per la sfida con la Juventus. Settore ospiti senza tifosi bianconeri, che contestano le modalità di vendita dei biglietti e chiedono rispetto

Il Franchi si prepara a vestirsi a festa per la Juventus. Sono già 21mila gli spettatori attesi per la sfida contro i bianconeri, con la concreta possibilità di arrivare al tutto esaurito fissato intorno alle 23mila presenze per la capienza ridotta dell’impianto. Ma la risposta di Firenze è già importante. E la sensazione è che da qui al fischio d’inizio anche gli ultimi posti disponibili possano andare esauriti.

La vittoria contro il Sassuolo ha restituito un po’ di entusiasmo a un ambiente che nelle ultime settimane aveva dovuto ingoiare parecchi bocconi amari. Tre punti che hanno fatto bene alla classifica e soprattutto all’umore di una tifoseria che non ha mai smesso di sostenere la squadra. Adesso c’è la Juventus, avversaria che a Firenze non ha bisogno di troppe presentazioni. Una volta era la partita dell’anno, quella cerchiata in rosso sul calendario appena uscivano i calendari. Oggi forse è un pizzico meno sentita rispetto al passato (ma il dibattito è comunque aperto specialmente sui social), anche per le tante difficoltà attraversate dalla Fiorentina. Resta comunque un appuntamento speciale. E soprattutto un’occasione per togliersi una soddisfazione che avrebbe un peso particolare.

La Curva Fiesole farà come sempre la propria parte. Lo ha dimostrato anche nelle settimane più difficili, garantendo sostegno alla squadra pur senza risparmiare critiche e richiami alle responsabilità. Intanto da Torino fanno sapere gli ultras della Juventus non ci saranno. Non per protesta contro la squadra ma per le modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti. «Riteniamo che il rispetto per i tifosi debba tradursi in scelte organizzative ragionevoli e non in ostacoli continui per chi rappresenta il cuore pulsante del sostegno bianconero».

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