Probabile Nazione: "Jimenez in difesa, Ndour, Fagioli e Brescianini a centrocampo. Sugli esterni toccherà a Njie"

Aggredire o difendersi? In difesa solo un esterno offensivo: Jimenez. Poi Viery, Brescianini, Njie: Le tre mosse anti-Inter. E Vanoli fa l’equilibrista

Attaccarli o rimanere allineati e coperti? Mica facile provare a leggere, interpretare e dare una lettura anticipata della sfida con l’Inter. Mica facile perché l’Inter è... l’Inter e la Fiorentina, da quando si è accesa la stagione, tra scricchiolii, errori e qualche dose di sfortuna, ne ha combinate di tutti i colori. Così in attesa di (eventuali) indicazioni direttamente da Vanoli, nella conferenza stampa di oggi, ci sono un paio di soluzioni-situazioni tecnico-tattiche che la squadra viola dovrà andare a interpretare in vista del match di domenica.

In difesa. Presentarsi a San Siro con i due esterni offensivi, ovvero Jimenez e Valdepenas, in campo dal primo minuto potrebbe portare a correre, da subito, rischi enormi. L’Inter presserà la Fiorentina (come hanno fatto Roma, Napoli e anche il Genoa) a testa bassa e quindi, sulla linea difensiva, servirà almeno un difensore di copertura in più. A sinistra, dunque potrebbe riesserci Viery (e quindi con Dragusin e Pongracic centrali). Jimenez, a destra, darà vita a un incrocio ad tensione con Dimarco.

La mediana. A parte la combinazione numerica con cui Vanoli scriverà la formazione a Milano, sono tre le pedine a cui la Fiorentina non potrà rinunciare. Così, insieme a Fagioli a cui si chiederanno costruzione di gioco e idee, il match con l’Inter potrebbe riservare spazi di manovra giusti per Ndour da far coincidere con movimenti da ’diga’ di copertura di Brescianini. L’obiettivo? Cercare di togliere spazi di gioco ai nerazzurri e di favorire preziose ripartenze ai viola. Oulai? E’ un jolly importante, anche se tra stato di forma da portare al 100 per cento e intesa con i compagni da perfezionare, un match come quello con l’Inter non sembra esattamente il più adatto per tentare esperimenti.

L’attacco. La Fiorentina all’argentina deve cercare il colpaccio, il colpo gobbo, per dare alla partita un’impronta diversa da quella raccontata dai pronostici dei bookmakers. Argentina, quindi, ovvero cercare di ottenere e portare a casa il massimo dalla premiata ditta Mastantuono-Pellegrino. Chi ci sarà con loro? La spinta di Njie è, in questo momento, quella che potrebbe rivelarsi decisiva per ’strappare’ la partita, anche se il grosso, la Fiorentina deve aspettarselo appunto dalla qualità di Mastantuono e dalla voglia di puntare la porta di Pellegrino. Goncalves? Vale lo stesso concetto portato avanti per Oulai. Il giocatore è in attesa di arrivare al top di condizione e inserimento. E fare concessioni all’Inter è vietato.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione