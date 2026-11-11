Il protagonista Nazione: "Jimenez ha trovato fiducia e il modo di incidere. Contro avversarie di spessore, ha lasciato il segno"

L'esterno risponde presente nei big match: giocate decisivi e personalità per diventare un punto fermo della squadra

La cura Vanoli si vede anche sulla fascia destra. È lì che Alex Jimenez ha trovato fiducia e soprattutto il modo di incidere: nella Fiorentina che cerca di rimettere in piedi la sua stagione, lo spagnolo è stato senza dubbio uno dei giocatori che più hanno beneficiato del lavoro del tecnico. Due gol e tre assist sui diciassette centri viola in campionato significano una partecipazione diretta al 29,4% delle reti. Quasi una su tre, insomma, porta anche la sua firma. Un peso che va oltre i compiti di un terzino e che ha fatto della sua corsia una risorsa per l’attacco.

Il gol a San Siro contro l’Inter e il cross per la testa di Njie contro l’Atalanta restano due indizi significativi: contro avversarie di spessore, Jimenez ha saputo lasciare il segno accompagnando l’azione e offrendo uno sbocco quando la manovra sembrava sul punto di fermarsi. La classifica continua a chiedere ben altro ma intanto Vanoli sulla destra ha costruito una certezza: un giocatore che cerca il fondo e dà profondità a una squadra ancora a caccia di una fisionomia.

Peraltro, per il ventunenne cresciuto nel Real Madrid, Firenze rappresenta anche (e soprattutto) una rivincita: l’addio burrascoso al Milan, con i dissidi con Allegri, aveva lasciato rimpianti e anche il successivo passaggio al Bournemouth non ha risolto tutto. In viola invece sta ritrovando centralità e minuti per dimostrare quale sia il suo valore. Ma se la fiducia del tecnico gli ha dato una direzione, adesso da parte sua servirà solo la continuità.

Anche perché in estate la Fiorentina dovrà decidere se spendere i 20 milioni fissati per riscattarlo dal club inglese: una scelta che peserà sui programmi del club, specie considerando i 17,5 milioni quasi certamente già destinati a trattenere Dragusin. Per Jimenez, dunque, questi mesi saranno anche l’occasione per convincere i viola a fare un altro investimento importante in difesa. Vanoli gli ha consegnato la fascia destra: a lui il compito di tenersela a lungo

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione