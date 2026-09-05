Nazione: “Il Torino è un delicato spartiacque per la Fiorentina di Grosso. Finora ha lasciato interdetti”

Le prime due uscite stagionali hanno messo a nudo difetti strutturali

Siamo solo alla terza giornata di campionato, ma la sfida del Franchi contro il Torino rappresenta già un delicato spartiacque tattico per la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Le prime due uscite stagionali hanno messo a nudo difetti strutturali che hanno lasciato interdetti: una squadra troppo macchinosa per essere vera, ma soprattutto prigioniera di un'identità ibrida, incapace di accorciare i reparti e costantemente esposta alle transizioni avversarie.

Per spegnere eventuali mugugni della piazza, Grosso e la sua squadra devono dare una sterzata immediata. Non serve solo un risultato positivo (e già sarebbe non secondario), ma una prestazione che restituisca equilibrio e solidità a un collettivo finora slegato. La parola d'ordine all'interno dello spogliatoio viola è una sola: punti. Servono concretezza e cinismo, anche a discapito del bel gioco, per muovere la classifica e ridare ossigeno all'ambiente.

Grosso in settimana ha lavorato molto sulla testa dei giocatori, cercando di scuotere l'orgoglio di un gruppo apparso troppo passivo. Il primo nodo da sciogliere riguarda la fase di non possesso. Anche la manovra è apparsa finora lenta e prevedibile, priva di verticalizzazioni e inserimenti. Grosso ha continuato a lavorare con i nuovi come Oulai e Atta, elementi in grado di velocizzare il gioco: spetterà a loro il compito di servire con i tempi giusti la qualità di Mastantuono tra le linee. Davanti, gli occhi sono tutti puntati sul colpo dell'ultimo minuto Pedro Goncalves e sulla fisicità di Beto (il ballottaggio con Pellegrino sarà risolto solo alla vigilia). Lo scrive La Nazione.