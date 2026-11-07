Nazione: “Il tema della coreografia è top secret, non si esclude un momento per ricordare l’alluvione”

La coreografia è top secret

La corsa all’ultimo biglietto è ufficialmente cominciata. E il Franchi si prepara a ritrovare il tutto esaurito per la partita che Firenze continua a sentire più di ogni altra. A ieri erano 22.000 i tagliandi venduti per la sfida di domani contro la Juventus: quota 23.132, il tetto fissato dalla capienza attuale, è ormai vicina. Un traguardo raggiunto fin qui solo contro il Frosinone, nell’amara serata del centenario, e che adesso torna alla portata per una gara capace di accendere la città anche all’interno di una stagione ancora molto complicata. Sugli spalti, intanto, si lavora per rendere speciale l’ingresso delle squadre: la Curva Fiesole sta infatti preparando da giorni una nuova coreografia, la seconda dopo quella molto più semplice ma altrettanto affascinante realizzata contro l’Atalanta. Appena pochi giorni fa, nel match con la Dea, il tifo organizzato aveva colorato il Franchi con migliaia di bandiere dedicate ai cento anni della società, messe in vendita a cinque euro l’una.

Stavolta l’intenzione è superarsi, costruendo una cornice all’altezza di quella che per tantissimi sostenitori viola resta la sfida dell’anno. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio con una nota della Fiesole, che ha spiegato come l’iniziativa sarà finanziata proprio attraverso il ricavato delle bandiere, che sono peraltro ancora acquistabili ai banchini all’interno della curva. Un modo per contribuire alla riuscita dello spettacolo, per il quale però servirà anche la totale collaborazione del pubblico: l’invito rivolto a chi possiede un biglietto in curva Ferrovia è infatti quello di presentarsi allo stadio con largo anticipo, così da consentire di predisporre ogni dettaglio prima del fischio d’inizio.

Il soggetto dello show resta da scoprire ma anche stavolta dovrebbe richiamare la storia di Firenze. E non è escluso che durante la partita, in un momento distinto dalla coreografia, possa trovare spazio anche un riferimento ai sessant’anni dall’alluvione, ricorsi lo scorso 4 novembre. Sul fronte dei biglietti, la curva e i due parterre risultano esauriti da giorni, con le ultime disponibilità che riguardano alcuni settori centrali della tribuna coperta. Anche per questo tutto lascia pensare che si formeranno lunghe code al punto vendita di via dei Sette Santi fino a ridosso della gara. Lo scrive la nazione